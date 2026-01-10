CHP Genel Başkanı Özgür Özel erken seçim çağrılarını sürdürüyor. İktidara yakın kalemlerden Abdulkadir Selvi de erken seçim için 2027 yılını işaret etti.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre erken seçim gündemi Parti Meclisi toplantısına da taşındı.

Özel, erken seçim hedefini gündeme getirdiği, bu kapsamda partinin saha çalışmalarına başlayarak her ilde bir PM üyesi ve bir milletvekilini görevlendireceği öğrenildi.

Özel’in toplantıda yine “Erken seçimi zorlayacağız. Yoksulluğun üzerine gitmeye devam edeceğiz. Emeklilerin hakkını savunacağız” vurgusunu yaptığı aktarıldı.