CHP lideri Özel haftalık mitinglerine İstanbul'da devam ediyor. CHP 24 Eylül 2025 saat 20.30'da İstanbul Eyüpsultan'da Filistin'de destek mitingi düzenliyor.
Özel, resmi X hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Birileri Netanyahu’nun dostu Trump’ın randevu kuyruğunda bekleyedursun, biz cesaretle Filistin’in yanındayız!
Yarın akşam saat 20.30’da, ellerimizde Türk bayrakları ve Filistin bayraklarıyla Eyüpsultan Meydanı’nda buluşuyoruz.
Hangi siyasi görüşten olursa olsun Filistin’le dayanışan herkes davetlimizdir."