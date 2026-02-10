CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, bugün yapılacak grup toplantısında CHP’den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın PORTAŞ A.Ş. Genel Müdürü olduğu döneme ilişkin AKP tarafından yapılan suç duyurularının ayrıntılarını açıklaması bekleniyor.

Edinilen bilgilere göre, Özarslan hakkında söz konusu döneme ait AKP’li siyasetçiler tarafından bugüne kadar 5 ayrı suç duyurusunda bulunuldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi AKP Grup Sözcüsü Fatih Ünal, AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek ve eski Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin başvurularında, Özarslan ve PORTAŞ A.Ş. yetkilileri “ihaleye fesat karıştırma” ve “görevi kötüye kullanma” iddialarıyla suçlandı.

Suç duyurularının; Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi ihaleleri, Hıdırlıktepe’deki anıt yapımına ilişkin ihaleler ve geçersiz iş deneyim belgelerinin kabul edilmesi gibi başlıkları kapsadığı öğrenildi.

Özel’in dosyaları açıklarken, Özarslan’ın kendisini suçlayan siyasi partiye geçme girişimiyle ilgili çelişkiye de dikkat çekmesi bekleniyor.