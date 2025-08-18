CHP tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması için düzenlediği 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerine Aydın ile devam edecek.
Mitingin bu haftaki adresi CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AKP'ye geçmesi nedeniyle Aydın oldu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mitingin duyurusunu sosyal medyadan yaparken, paylaşımda dikkat çeken göndermeler yer aldı.
"KORKMAYANLARLA, SİNMEYENLERLE BULUŞACAĞIZ"
Özel paylaşımında, "Zalimin yoluna minnet etmeyenlerle, korkmayanlarla, sinmeyenlerle buluşacağız. Kısa çöp uzun çöpten hakkını alana kadar, bu topraklara adalet gelene kadar durmayacağız!” ifadelerini kullanırken; Silivri Cezaevi'nde tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaretinin ardından söylediği, "Ya hapse atıl, ya AKP'ye katıl" sözlerinin yer aldığı bir pankartta paylaşımdaki videoda yer aldı.
İşte o paylaşım: