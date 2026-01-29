CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nu ziyaret etti.

Görüşmenin ardından iki lider basın mensuplarına açıklama yaptı.

Özel, şunları söyledi:

-Devlet Bahçeli'nin destek vermesine, Erdoğan'ın olumlu yanıt vermesine rağmen burada yargılamalar başladı ancak canlı yayın yok.

-Bütün imkanlar kullanılarak iftiralar atıldı. O günlerde canlı yayın diyordunuz da bugünlerde neden caydınız? İddianameler ortada.

-Sorular soruluyor, cevaplar veriliyor. 9 ay boyunca koskaca yalanların hiçbirisinin iddiasının dahi ortaya konulmadığı bir iddianame bu. Söyledikleri ses kayıtlarını bırakın ortaya koymayı, iddia dahi edemediler.

-Nerede o ATV'nin TGRT'nin bir iddianın üzerinde tepinenlerin mikrofonları. O iddialar doğru olsaydı, ben sokakta yürüyebilir miydim?

-Bugünden sonra gördüğümüz hiçbir şeye şaşırmayacağız. Dün İYİ Parti'nin, Gelecek Partisi'nin, DEVA Parti'nin milletvekilleri bizim milletvekillerimizle aynı kapıdan girdi.

-Aziz İhsan Aktaş ise Erdoğan'ın atadıklarıyla aynı kapıdan girdi. 770 yılla yargılanan ve iddianamede suç örgütü lideri olarak tanımlanan bu kişinin hakim savcı kapısından girmesinin sebebi nedir?

Millet kendi kapısını kullananı da ihanet kapısını kullananını da çok iyi biliyor. Biz meydanda olmaya devam edeceğiz.

İSTANBUL SEÇİMLERİNİ TEKRARLAYALIM ÇAĞRISI

-Bunlar İstanbul’u iyi yönetmedi diyor ya. Gel seninle şöyle bir şey yapalım. Ben erken seçim istiyorum. Ona yanaşmıyor.

-Eğer Erdoğan varsa ben İstanbul’da bütün belediye meclis üyelerini istifa ettirmeyi ve İstanbul seçimlerinin yenilenmesine varım. Kararı İstanbullular versin. Eğer Ekrem Başkanın suçlu olduğuna inanıyorlarsa Erdoğan’ın desteklediği adaya oy verirler. Ben o gün siyaseti bırakırım.

-Mart ayının 29’unda Pazar günü adayım Ekrem İmamoğlu. İstanbullular Ekrem Başkanı desteklemezlerse ben siyaseti bırakıyorum. Ekrem Başkan siyaseti bırakıyor. İddia ediyorum, bir milyon değil, bir buçuk milyon oy farkıyla seçimi kazanacağız.

-Gelsinler o seçimi yenileyelim. Bir tek şartım var. İstanbul seçimlerini biz kazanırsak yakamızı bıraksınlar. Hemen getirecekler erken seçim sandığını, Türkiye’de yönetimi devralmaya hazırız. Erdoğan, Türkiye’de iddia koyan bir siyasetçiydi.