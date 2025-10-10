Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İspanya Başbakanı ve Sosyalist Enternasyonal Başkanı Pedro Sanchez ile bir araya geldi. İkili ilişkiler ve dünya siyasetindeki gelişmelerin ele alındığı görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü. Özel görüşme sonrası, "Demokrasi dayanışması artık bir tercih değil, zorunluluktur. Dünyanın her yerinde demokratlar bir araya gelirse, otoriterliğe yer kalmaz. Bizim görevimiz, özgür seçimleri ve demokrasiyi her koşulda korumaktır."dedi.

Pedro Sanchez görüşmede, Filistin meselesinde kararlı bir direnç ve liderlik gösterdiği için Genel Başkan Özgür Özel’e teşekkür etti.

GÖRÜŞME SONRASI PAYLAŞIM

Özel görüşme sonrası, "Bugün Madrid’de Sosyalist Enternasyonal Prezidyum Toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Toplantı öncesinde İspanya Başbakanı ve Sosyalist Enternasyonal Başkanı dostum Pedro Sanchez ile bir araya geldik. Demokrasi dayanışması artık bir tercih değil, zorunluluktur. Dünyanın her yerinde demokratlar bir araya gelirse, otoriterliğe yer kalmaz. Bizim görevimiz, özgür seçimleri ve demokrasiyi her koşulda korumaktır. Sayın Sanchez’e, gösterdiği dayanışma için içten teşekkürlerimi sunuyorum. Birlikte daha adil, daha özgür ve daha eşit bir dünya için mücadele etmeye devam edeceğiz." paylaşımını yaptı.

Sosyalist Enternasyonal Prezidyum Toplantısı’nda konuşan Özgür Özel, "Lideri olduğum CHP, ülkemizi çok partili demokrasiye kavuşturan partidir. Partimiz son yerel seçimlerde birinci olmuştur. Bu başarıyı gösteren partimiz, Türkiye’de 23 yıldır iktidar olan bir yapının saldırılarına maruz kalmaktadır" dedi.

Özel şunları kaydetti:

Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve 16 belediye başkanımız, çok sayıda siyasetçi, bürokrat, 200 günü aşkın süredir hapiste tutulmaktadırlar. Yargılama başlamamış, ortaya konan hiçbir iddia ispatlanamamıştır. Bu sürecin başında Ekrem İmamoğlu’nun 31 yıl önce aldığı üniversite diplomasının da yetkisiz bir kurul tarafından iptal edildiğini hatırlatmak isterim.

Otoriterlik kaçınılmaz bir kader değildir. Otoriterler ancak iki durumda kazanırlar. Bir, uluslararası alanda demokratik güçler dayanışma göstermezse. İki, ülke içinde otoriterliğe karşı bir direniş örgütlenmezse