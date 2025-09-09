CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olan Gürsel Tekin dün binlerce polis ve biber gaz eşliğinde il binasına girdi. Yaşananların ardından ilk kez konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Saray'a ait alet olup bu partiye zarar vermek isteyeni bir karından doğduğum kardeşim olsa affetmem! Affetmeyeceğim!" dedi.

Özel, Taksim'de katıldığı programda törene katılacağını söylemesine karşın alanda olmayan kayyum Gürsel Tekin'e sert sözlerle yüklendi.

Özel, "Tüm Türkiye AKP'nin yönlendirdiği talimatlı yargıyla Türkiye'nin kurucu partisine yapılan darbeyi ve beş bin polisle birlikte gerçekleştirenleri gördü. Eğer yetkiyi AK Parti'nin yargısından alırsanız beş bin polisle alırsınız, yetkiyi milletten alıyorsunuz Taksim'e gelirsiniz sizi beş bin partili karşılar." dedi.

Özel şu ifadeleri kullandı:

Bu acımasız, haksız, hukuksuz saldırıyla, tapusu dahi genel merkeze kayıtlı binadan halen daha polisleri çıkarmayanlara, halen daha kardeşlik hukukun üstünde hukuk tanımayan bu partide kardeşi kardeşin karşısında göstermek için algı operasyonu yapmaya çalışanlara şunu söylüyorum.

Özgür Başkan'a oy veren delege kadar vermeyenler de bu süreçte partiye sahip çıkıyor. Biriz ve beraberiz.

Şahsıma yapılan birçok haksızlığı affettim ancak bu partide, bu partinin her kademesinde görev yapmış kim olursa olsun 47 yıl sonra birinci parti oluşumuza, arkadaşlarımızı zindanlarda tutanlara karşı tek yumruk oluşumuza, en kalabalık eylemleri yapışımıza gölge düşürmeye çalışan Saray'a ait alet olup bu partiye zarar vermek isteyeni bir karından doğduğum kardeşim olsa affetmem! Affetmeyeceğim!

Partiliyim diyen herkesi, partinin seçilmişlerine, seçme iradesine saygı duymaya, sahip çıkmaya, görev bekleyen herkesi içinde bulunduğumuz süreçte özgürce aday olmaya, yarışmaya, bir güç olacaksa bu örgütten, devlet içinden yetki alacaksan bu milletten yolun geçtiğini hatırlamaya, öğrenmeye, bundan sapmamaya davet ediyorum.

Bunun aksi yapılan her davranış, her adım, her söz partime, kurucusu olduğumuz cumhuriyete, Atatürk'ün aziz hatırasına ihanettir.

Türkiye'nin siyasi partisi olmasından dolayı öncü partimizin yaş günü sadece CHP'lilerin değil, demokrasi fikrine inanan herkesin doğum günüdür. Tüm demokratların adına hoş geldiniz diyorum.

Asla teslim olmayacağız, haklıyız. Demokrasi kazanacak.