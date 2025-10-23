Yarın görülecek kurultay davası öncesi İstanbul'da bulunan ve öğleden sonra Parti Meclisi toplantısına başkanlık edecek CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Üsküdar Belediyesi Kadın ve Çocuk Yaşam Merkezi açılış töreninde konuşuyor. Özel, İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığına seçilmesi durumunda ilk telefonu TOKİ'ye açacağını söyledi.

Özel, "Benim açılışını yapmaktan en büyük keyif duyduğum iki hizmet binası kreşler ve öğrenci yurtları. 2019'da Ekrem İmamoğlu İBB Başkanı olduğunda kaç kreş vardı? Hiç yoktu, sıfırdı rakam. Bu bir politik tercih. Neden kreş yapmazsınız?"ifadesini kullandı.

Özel'in konuşmasından başlıklar şöyle:

Sayın Erdoğan 18 kişilik Kabine ile ülkeyi yönetiyor. İçinde tek kadın bakan var. O kadın Aile Bakanlığı'ndan sorumlu. Kafadaki kod kadının işi ailesidir, çocuk doğurmaktır, büyütmektir. Kocası dışarıdayken evin işini yapmaktır diye bakıyor.

Bizim gölge kabine uygulamamız var.

Kreş, çocuğu okulöncesi gelişmesini sağlar. Çocuğunu kreşe yollayan kadın da sosyal hayata ve istihdama katılabiliyor. Ülkesi, ailesi, kendisi için verimliliği kendi belirlediği düzeyde gerçekleşiyor.

TOKİ lüks evler yapıyorken, her türlü işler yapılıyorken bir tek kreşin yapılmaması politik tercih olduğunun göstergesi.



Yurt yapılmaması da politik tercih. Bunu devlet eliyle çözmeyelim cemaatler ve tarikatlar o alanı dolduralım… Sonrası 15 Temmuz.

İçeride olmasına rağmen İstanbul'un muhafızlığını yürüten Ekrem İmamoğlu, sandık geldiğinde, cumhurbaşkanı olduğunda, cumhurbaşkanı koltuğuna oturduğunda ilk bağlatacağı telefon TOKİ'ye olacak.