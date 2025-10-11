CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin 61’incisini yarın Brüksel’de düzenleyeceklerini duyurarak Avrupa’daki vatandaşlara katılım çağrısı yaptı. Özel, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş hakkında istenen soruşturma iznine ilişkin de, “Bu izin, Mansur Bey’in rüşvete ya da ihaleye fesat karıştırmadığının kanıtıdır. Kendisine güveniyoruz; izne gerek kalmadan gidip tüm sorulara yanıt verebilecek bir özgüvene sahip” dedi.

MİTİNG SERİSİ AVRUPA'YA TAŞINIYOR

Madrid’deki temaslarının ardından Brüksel’e geçen CHP lideri Özel, yarın saat 14.00’te yapılacak miting öncesinde ANKA Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu.

“Millet İradesine Sahip Çıkıyor” temalı etkinliklerin 61’incisiyle Avrupa’daki Türk vatandaşlarına sesleneceklerini belirten Özel, şunları söyledi:

“Türkiye’de 60 eylem gerçekleştirdik. Avrupa’dan büyük bir katılım talebi vardı. Brüksel’de hem yoğun bir Türk nüfusu var hem de kardeş partilerimizin temsilcileri mitingimizde yer alacak. Almanya, Hollanda, Fransa ve Belçika’daki tüm vatandaşlarımızı yarın Brüksel Meydanı’nda birlikte olmaya davet ediyoruz.”

"SORUŞTURMA İZNİ GÜVEN TEYİDİDİR"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni talebini değerlendiren Özel, bunun aslında Yavaş’ı suçlamaktan ziyade, iddiaların asılsızlığını ortaya koyduğunu belirtti:

“Ortaya konulan iddianamede ne Mansur Yavaş ne de özel kalemi hakkında bir suçlama var. Bu, devlet memurları için uygulanan olağan bir prosedür. Mansur Bey daha önce iç denetim yaptırmış, Sayıştay denetiminden de geçmişti. Hiçbir usulsüzlük bulunmadı. Dolayısıyla bu izin, onun görevini hukuka uygun şekilde yürüttüğünün göstergesidir.”

Özel, Yavaş’ın sürece yönelik tutumunu da “yerinde ve özgüvenli” bulduğunu vurguladı:

“Kendisi, ‘Hiç izin gerekmeden gelsinler, sorularını cevaplayayım’ diyor. Mansur Bey’e güveniyoruz. Bu konuda koparılmaya çalışılan fırtına, aslında bir yıpratma çabasından ibaret. Ankara’yı parsel parsel satanların hevesi kursaklarında kaldı.”

"TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEMESİ GEREKEN KENDİSİ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Gazze kriziyle ilgili olarak Özgür Özel’e “özür borcu” olduğunu söylemesi üzerine CHP lideri sert yanıt verdi:

“67 bin Filistinli hayatını kaybetti, yarısı çocuk ve kadın. Erdoğan, parmağını bile kıpırdatmadı. Bunun için mi özür dileyeceğim? Trump, Netanyahu’yu kahraman ilan ettiğinde sesini çıkarmadı. Amerika’ya gittiğinde Filistin sorularına suskun kaldı. Şimdi utanmadan benden özür bekliyor.”

Özel, Erdoğan’ın Gazze konusundaki tutumunu da eleştirerek şöyle devam etti:

“Gazze bugün İsrail’in değil, Trump’ın ilhakına uğruyor. Orada Filistinliler kendi vatanlarında parya konumuna düşürülüyor. Erdoğan hâlâ bu tabloyu savunuyor. Eğer özür dilemesi gereken biri varsa, bu kadar nezaketsiz ve kıymet bilmez siyaset yaptığı için Erdoğan’ın Türkiye’den özür dilemesi gerekir.”

CHP lideri, partilerinin uluslararası platformlarda hem Filistin halkının haklarını hem de Türkiye’nin itibarını savunmaya devam edeceğini söyledi:

“Biz tüm temaslarımızda Gazze’yi, Filistin’i ve Türkiye’nin çıkarlarını savunuyoruz. Buna rağmen hâlâ polemik üretmeye çalışan bir anlayışla karşı karşıyayız. Biz yolumuza halkın desteğiyle devam edeceğiz.”