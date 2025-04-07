CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Normal yollarla bizimle hizmette yarışmak, siyasette yarışmak yerine partiye asimetrik bir saldırı var. Kullandıkları kamu gücüyle, maalesef tarafsız ve bağımsız olması gereken yargıya verdikleri talimatlarla büyük bir saldırı altındayız. Delegelerimiz dosta, düşmana CHP’nin nasıl bir parti, kendilerinin de nasıl namuslu, dürüst, çalışkan insanlar olduğunu gösterdi. Ayrıca parti yönetimimiz büyük oranda korundu'' dedi.

Özel, CHP'nin dün yapılan 21. Olağanüstü Kurultayı'nda yeniden Genel Başkanlığa seçildi. Özel, kurultay sürecini yorumladı.

CHP'nin delegelerine ve kurumsal kimliğine ciddi bir saldırı olduğunu belirten Özel, saldırının sebebinin 31 Mart yerel seçimlerinde milletin verdiği değişim kararı olduğunu söyledi. Bu değişimin ilk adımının yerel seçimlerde atıldığını ifade eden Özel, milletin iktidarı değiştirmeye ve CHP'yi göreve getirmeye hazırlandığını kaydetti. Özel, şunları söyledi:

"Normal yollarla bizimle hizmette yarışmak, siyasette yarışmak yerine partiye asimetrik bir saldırı var. Kullandıkları kamu gücüyle, maalesef tarafsız ve bağımsız olması gereken yargıya verdikleri talimatlarla büyük bir saldırı altındayız. Bunun bir ayağı da partimize yönelik saldırılardı. 1,5 yıl önceki bir kurultayı her türlü itiraz aşamasının geçildiği ve bütün sürelerin aşıldığı hukuksuz bir şekilde iptal etmeye, partiye kayyum atamaya kadar tenezzül eden ve buna cesaret edebilecek gözü dönmüş bir yaklaşım var. Buna karşılık biz meydan okuduk ve dedik ki 'Aynı delegeler gelsin bakalım, bir daha oy versinler.' Gösterilen güvene yürekten teşekkür ediyorum. Delegelerimiz dosta, düşmana CHP’nin nasıl bir parti, kendilerinin de nasıl namuslu, dürüst, çalışkan insanlar olduğunu gösterdi. Ayrıca parti yönetimimiz büyük oranda korundu. Çok az da olsa değişikliklerle birlikte önerdiğimiz liste olduğu gibi kabul edildi. Bu güven için de delegelerimize teşekkür ediyorum, seçilen bütün arkadaşlarımızı kutluyorum."