CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Cumhurbaşkanı adayı ve tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü.

Özel'in konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

"DUYDUM, SANIYORUM, GALİBA"

"İddianamede gizli bir şey yok. Bula bula bir tane lüks yat bulmuşlar. Şimdi diyorlar ki o yat Beşiktaş Belediye Başkanı'nın.

Ahmet Özer bir iftira üzerine içeride tutuluyor. 9 aydır cezaevinde. Ceza alsa 3 ay sonra bırakılacak. 6 yıldır ihaleye fesat karıştırmaktan yargılanan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı tam karar aşamasında AK Parti'ye katılmış.

Bu iddianame tel tel döküldüğü gibi, 'duydum', 'sanıyorum' ve 'galiba' ifadeleriyle burada tutulan insanlara iftira atılıyor.

5 tane AK Toroslar çetesinin yaptığı kötülük. Bu arkadaşlarımızı siyaseten aldın içeriye. Çünkü İmamoğlu Cumhurbaşkanı Adayı olmasın istedin. İstediğiniz kadar kazıyın bizim altımızda bir şey çıkmaz. Aziz İhsan Aktaş kabaca 380 yerle çalışıyor.

LÜTFÜ SAVAŞ'A CEVAP

Özel, Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın CHP il kongrelerinin iptaline yönelik verdiği dilekçeye ilişkin olarak, "Ülkenin bu kadar derdi varken o lüzümsuz ismin yaptığı saçmasapan bir iştir. Hazımsızlığın bu kadarı. Gün gelir bunların hepsinin hesabı sorulur. Gün gelir bizim de dava açacağımız günler olur. Özgür Özel'i çok az tanımış. Mikroba niye mikropluk yapıyorsun diye sorulmaz" dedi.