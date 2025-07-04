CHP'li bir belediyeye daha operasyon düzenlendi. Antalya'nın Manavgat ilçesinde belediyeye 'yolsuzluk' operasyonunda başkan Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında olduğu bazı kişiler gözaltına alındı.

CHP lideri Özel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Antalya Manavgat Belediyemize yönelik soruşturmaya ilişkin sosyal medyaya yansıyan görüntülerle ilgili partimiz içinde derhal 2 muhakkik görevlendirilmiştir.

İncelemeler sonucunda; Cumhuriyet Halk Partisi’nin temiz, sosyal belediyecilik anlayışını zedeleyen herhangi bir olumsuzluğa en tavizsiz şekilde yaklaşılacağından kimsenin şüphesi olmasın.

Tutumumuz nettir. Cumhuriyet Halk Partisi; suça bulaşan Bakanlarını, ayakkabı kutularında milyonları istifleyen yakınlarını koruyanların siyasetini reddetmektedir. Somut delillere dayalı olarak, suça bulaştığı ispatlanan kim varsa Partimizde barınması mümkün olmayacağı gibi en ağır şekilde cezalandırılmasının da takipçisi oluruz.

Ancak hatırlatmak isterim ki;

Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu ve yol arkadaşlarımız hakkında tam 107 gündür; 1 kuruş yolsuzluk bulunamamışken, hiçbir delil ortaya konulamamışken, yürüttüğümüz onur mücadelesinin Manavgat’taki bir görüntüyle lekelenmesine izin vermeyiz.

Konu tüm yönleriyle tetkik edilecek en kısa zamanda kamuoyu bilgilendirilecektir.

Talebimiz, İzmir’deki soruşturma da dahil olmak üzere tüm süreçlerde, adil ve tarafsız yargı mekanizmasının işletilmesidir. Adil ve şeffaf yargılama sonucunda, suçu ispatlananlar elbette cezasını çekmeli ancak hiçbir delil olmadan tutuklu bulunanlar da tahliye edilmelidir. Talebimiz, her yerde ve herkes için bağımsız ve tarafsız yargı sürecinin yürütülmesidir."