CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İçişleri Bakanlığı'nın Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni vermesinin perde arkasını anlattı. Özel, "Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adayımızdı, ben de Mansur Bey de oy verdik. Kendilerince Ekrem İmamoğlu'nu hallettik şimdi bu milletin bizim karşımızda seçebileceği kim var, en kuvvetli adaylardan biri Mansur Yavaş. Şimdi onu hedefe koymaya çalışıyorlar. Millet bunu görüyor." değerlendirmesini yaptı.

Özel gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Özel, "Bu 19 Mart'tan farklı bir sonuç değil. Sandıktan korkan, kendi kadın kollarına, gençlik kollarına, ana kademesine güvenmeyen hiçbir partide olmayan yargı kolları başkanlığı diye kol kuran biriyle muhattabız. Bu süreçte İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na yapılanların amacı neyse şimdi dönüp Mansur Yavaş'a da aynı itibar suikastını gerçekleştirmeye çalışan bir süreci başlatmak istiyorlar." ifadesini kullandı.

Özel şunları kaydetti:

Bu dosyayla ilgili müfettişler geldi, çalıştı ve raporlar yazdılar. Belediye Başkanı ve özel kalemiyle ilgili hiçbir şey bulmadılar.

Şimdi dönmüşler bir kez daha aynı yerden soruşturma izni vererek yeni bir süreç başlatmak istiyorlar. Buradan bir sonuç alamayacakları belli. Mansur Yavaş'ı da tartışmak üzerine yaptıkları hamledir.

"EN KUVVETLİ ADAYLARDAN BİRİ MANSUR YAVAŞ"

Hiç eğip bükmeyelim. Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adayımızdı, ben de Mansur Bey de oy verdik. Kendilerince Ekrem İmamoğlu'nu hallettik şimdi bu milletin bizim karşımızda seçebileceği kim var, en kuvvetli adaylardan biri Mansur Yavaş. Şimdi onu hedefe koymaya çalışıyorlar. Millet bunu görüyor. Mansur Yavaş'la yolsuzluğu aynı cümlede kullanıyorsanız burada kötü niyet var demektir.

Bunu çok net olarak görüyoruz. CHP'li belediyeleri yolsuzlukla, usulsüzlükle itham eden kim varsa milletin önünde iftiracı olduğunu ve esas korktuğunun önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimi olduğunu millet biliyor.

Antalya'da ya da Bodrum'da gerçekten siyasetle bağdaşmayacak bir ilişki gördüğümüzde ilk gün parti ile ilişkilerini kesiyoruz. Ancak bu siyasi operasyonlara karşı belediye başkanlarımızın sonuna kadar arkasındayız. Mansur Yavaş'a ANKAPARK ile ilgili sorular sormuşlar. Melih Gökçek 1 milyar dolar gömdü ANKAPARK'a ona soru soran yok, bu böyle ortalıkta gezecek, talanı durduran, milyarları kurtaran Mansur Yavaş'a ANKAPARK soruluyor.

Biraz utanmak lazım. Danıştay büyük ihtimalle işlemin yürütmesini durduracaktır.

BAHÇELİ'YE İMRALI YANITI

İmralı'ya gidiyorsa MHP o zaman Silivri'ye de gelebileceğini söylemiş. Bundan memnuniyet duyarız. Ekrem Başkan sayın Bahçeli ve üç arkadaşını Silivri'de ağırlamaktan, nasıl bir hukuk darbesiyle muhatap olduğunun anlatır. Bahçeli'nin de bu büyük haksızlığa çözüm üretimine katkı sağlar diye düşünüyorum, olumlu görüyorum yaklaşımını.