CHP'den istifa eden ve AKP'ye geçeceği iddia edilen Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a tepkiler sürüyor.

Son açıklama da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den geldi; CHP lideri, Özarslan'a ve ailesine hakaret ettiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Halktv'de yer alan habere göre, Özel gazeteci İsmail Saymaz'a konuştu.

'YAPTIKLARIN SENİ UTANDIRACAK'

Aktarılana göre CHP lideri Özel, şunları söyledi:

"Yalan söylüyor, yani diyor ki "Aileme, anneme, babama küfretti" falan diyor, böyle bir şey yok.

Söylediğim söz şu; bak benim ona söylediğim söz şu: "Sen... Sana hırsız dediler, ben seni çağırdım sordum. 'Böyle bir şey yok, yolsuzluğum hırsızlığım yok, iftira ediyorlar' dedin. Ben sana inandım, sana güvendim. Şimdi hırsız diyenlere gidiyorsun, sana güvenenleri bırakıyorsun.' dedim"

"Aileye hiçbir şey yok. Asla. "Bu yaptıkların seni doğuran anneyi de, evlatlarını da, ileride torunlarını da utandıracak" dedim.

Ondan sonra "Bir gün elime bir şey geçerse veya bir gün görüşürüz, seni asla affetmeyeceğim" dedim."