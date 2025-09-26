Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Dil Derneği’nin düzenlediği Dil Devrimi 93’üncü Yıl Kutlamaları Ödül Töreni’ne katıldı.

“KİMSE UMUTSUZLUĞA KAPILMASIN”

“Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik şartlarda gerçekten insanların yazın da festivallerde, kitap fuarlarında benzer yakarışları duyduk. Çünkü bugün açlık sınırının altında emekli maaşlarıyla geçinmeye çalışan insanlar, açlık sınırının altında asgari ücret alanlar var ve en düşük memur maaşlarının, öğretmen maaşlarının bundan 20-25 yıl öncekinin satın alma gücü olarak üçte birine düştüğü süreçler yaşanıyor. Bunu hep birlikte üzülerek takip ediyoruz. ‘Artık bu zor günlerin geride kalmasını, hep birlikte hem ekonomik olarak ülkede yaşayan her bir bireyin rahatlamasını… Hem de böyle gönüllülük esaslı, bayrağı taşıma esaslı, bayrağı düşürmeme esaslı, Atatürk’ün vasiyetine uygun bir yapının ayakta tutulması gayretinin çok zorlu bir 25 yıl geçirdiğinin farkındayız. Bu zorlukların sonuna gelindiğinin ve iktidar değişimiyle birlikte hep birlikte hem toplumsal olarak, hem de kurumsal olarak rahat nefeslerin alınacağı günleri hep birlikte özlüyoruz’ demeyeyim artık, adım adım ona doğru yaklaşıyoruz. Kimse sakın umutsuzluğa kapılmasın.”

"YAŞANAN SIKINTILAR DOĞUM SANCISIDIR"

“Bunun karşısında aslında şimdiye kadar yaptığımız 56 miting meydanları her geçen gün daha kuvvetli bir şekilde dolduran herkes, bunlara meydan okuyor ve bize ve birbirine diyor ki, ‘biz biriz beraberiz. hep beraber kurtulacağız.’ ‘Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz’ diyenler birbirlerine cesaret veriyor. Buradan rahatsız olanlar cesaret bulmaya, güç almaya, icazet almaya Amerika’ya gidiyorlar. Oralarda duydukları örgüyle, verdikleri tavizleri birbirine denkleştiriyorlar. Memleketin menfaatlerine, memleketin yeraltı zenginliklerini, madenlerini satıyorlar. Satın alınacak birtakım talepleri öne çekiyorlar. Oradan doğal gaz alıyorlar, uçak alıyorlar, madem veriyorlar, taviz veriyorlar. Karşılığında övgü duyuyorlar. ‘Aferin’ deniyor. Ve bu aferin budalalığı memleketin geleceğini daha çok karartmak için onlara güya moral veriyor. Buradan sözümüze değer veren herkese söylüyorum. Biz birincisi haklıyız. İkincisi güçlüyüz. Üçüncüsü kalabalık olan, çok olan biziz. Korkanlar, kaybedenler, geriye gün sayanlar ve iktidardan gidecek olanlar onlar. Gelecek olanlar bu ülkenin emekçilerinin, emeklilerinin, gençlerinin, çiftçilerinin, esnaflarının yani bu ülkenin gerçek sahiplerinin iktidarı kuruluş aşamasındadır. Yaşanan sıkıntıların hepsi doğum sancısıdır. Kimse şöyle düşünmesin: ‘Bunlar kolay kolay gideceklerdi. Şimdi vazgeçtiler, kalacaklar.’ Yok böyle gideceklerdi. Belki çok daha kötülerini yaşayacağız ama kimse moralini bozmasın ki, eninde sonunda başaracağız.”

“İKTİDARIN ÖMRÜNÜN OLMADIĞI APAÇIK ORTADA”

“Bu ülkeyi kurtaranlar, bu ülkeyi kuranlar daha kolay şartlarda mı mücadele ettiler? Her şey daha mı uygundu? Ölümü göze aldılar, bu ülkeyi kurtardılar. Gerekirse ölümü göze alacağız bu ülkeyi bir daha kurtaracağız. Emin olun. Karşımızda işine geldi mi bizi ‘Amerikancı, mandacı’ bilmem ne deyip, sonra Trump’tan aferin almaya koşanların ya da bir dönem ‘Komünistler Moskova’ya’ deyip şimdi ‘Milliyetçiler, Cumhur İttifakı hadi hep beraber Moskova’ya, Pekin’e’ diyenlerin, bir tanesi Washington’da icazet almaya giderken öbür taraftan TRÇ ittifakı diye bir tarif yapanların aslında birbirleriyle çelişkileri de birbirlerine güvenlerinin, inançların kalmadığı da o iktidarın bundan sonra ömrünün olmadığı da apaçık ortada. O yüzden hep söylediğim gibi bu salonda, meydanlarda, eylemlerde, fabrikalarda, tarlalarda, öğrenci servislerinde, öğrenci kampüslerinde her yerde ahlaki üstünlük bizdedir, psikolojik üstünlük bizdedir, Çoğunluk enerjisi bizdedir. Biz haklılığın verdiği güçle ve birlikte olmanın bize vereceği kuvvetle hep birlikte başaracağız. Buna inananları burada bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Ödül alanları ayrı ayrı kutluyorum. Dil Derneği, yürüdüğü bu yolu başarıyla tamamlamak için gün sayıyor. Biz de onların arkasında durmaya devam edeceğiz. Herkesi Dil Derneği’ne ve birbirine sahip çıkmaya davet ediyorum.”