İstanbul'da haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlamasıyla soruşturma başlatılan ünlü oyuncu ve sosyal medya fenomenlere operasyon düzenlendi. Jandarma tarafından evlerinden alınan, Adli Tıp Kurumu ve hastanede kan, idrar ve saç örneği veren ünlü isimler akşam saatlerinde serbest bırakıldı. Ünlü isimlerin uyuşturucu kullanıp kullanmadığına dair sonuçlar henüz paylaşılmazken AKP'li trollerin sosyal medya coşkusu dikkat çekti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de dün alınan isimlerin muhalif kimliklerinin altını çizerken itibar suikastine de dikkat çekti.

Aralarında İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci ve Mert Yazıcıoğlu’nun da bulunduğu çok sayıda kişi, evlerinden alınıp İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

AKP'Lİ TROLLER HAREKETE GEÇTİ

AKP'li troller operasyon haberlerinin ardından kanıtlar ortaya çıkmadan ünlü isimleri hedef alan paylaşımlar yaptı. İfade ve örnek vermelerinin ardından serbest kalan sanatçılar da yaşanan itibar suikastinin altını çizdi.

"YAPTIKLARI İTİBAR SUİKASTI"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün ünlü oyuncu ve sosyal medya fenomenlerine uyuşturucu operasyonu düzenlenmesine ilişkin, "Yaptıkları iş aile hayatına, özel hayata, konut güvencesine saldırı ve itibar suikastı. Diyorlar ki 'Bir torbacı var' bir torbacı yok. Bir torba var, torbanın içinde muhalif kimliği olan sanatçılar var" dedi.

"TORBACI YOK, TORBANIN İÇİNDE MUHALİF KİMLİĞİ OLAN İSİMLER VAR"

Özel, "Utanç verici bir operasyon. Gözaltı yaptım dese sebebi sorulur. Yaptığı iş gözaltı değil, hukuk devletinde bir karşılığı yok. Yaptıkları iş aile hayatına, özel hayata, konut güvencesine saldırı ve itibar suikastı. Güya bir tanıkları var, o ifade veriyor. O torbacının torbasından nasıl oluyorsa iktidarı memnun edecek söylemleri olmayan, zaman zaman demokratik sınırlar içinde eleştirileri olanlar var." dedi.

"HAKSIZLIĞIN HESABINI NASIL VERECEKSİNİZ?"

Özel şu ifadeleri kullandı:

Diyorlar ki 'Bir torbacı var' bir torbacı yok. Bir torba var, torbanın içinde muhalif kimliği olan sanatçılar var. Sabahın köründe jandarmayla evden alıyorlar. Kan, idrar, saç telinden uyuşturucu kontrolüne götürüyorlar.

19 kişinin 18'inde bir şey çıksa çıkmaz da birinde çıkmasa o bir kişiye yapılan haksızlığın hesabını nasıl vereceksiniz.

Meriç Aral Keskin 32 gündür bebeğini emziyor. Dün Meriç Hanım'ı jandarma ile götürdüler. Eşi elinde süt pompasıyla geldi, birileri kan örneği, saç örneği diye Güneş'in annesini itibarsızlaştırmaya çalışırken o güneşe süt aldı, süt götürdü.

Arkadaşların açıklamalarını dinledim. Bu kadar utanç verici bir şeyi bu ülkeye yaşatanlara lanet olsun

AKP'ye yakın sanatçılara, yazarlara, çizerlere şunu soruyorum: Seçim oldu, iktidar değişti. Sen Erdoğan'a övgüler dizen, bizleri eleştiren birisin.Ertesi sabah kapı çalınıyor, jandarma geliyor. Sizi kan, saç örneği vermeye götürüyor. Birisi de diyor ki bir torbacı var torbadan hep AKP'ye yakın isimler çıktı. Ne hissedeceksiniz?

Bu mesele neden uyuşturucu üzerinden? Konu hassas, muhalefet savunmaz diye. Uyuşturucu savunmuyorum, kokuşmuşluğun karşısında savunulması gereken kim varsa onu savunuyorum.

"ERDOĞAN SANATÇILARDAN ÖZÜR DİLESİN"

Tayyip Erdoğan eğer sorumluluk alabiliyorsa çıksın bu sanatçılardan ve bu milletten özür dilesin (Sanatçı Meriç Aral) süt vereceği, sütünü sağıp da evladına vereceği, evladını emzireceği yerde kan idrar kontrolüne götürülüyorsa çıksınlar bu milletten özür dilesinler

Bu meseleyi AK Partili kadın siyasetçiler sorun. Bu utanca susacaklar mı bir sefer olsun tarihin doğru tarafında yer alacaklar mı öyle bir noktadayız