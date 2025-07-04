Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından Sözcü TV ve Halk TV'ye 10 günlük ekran karartma cezası verildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile verilen cezalara tepki gösterdi.

RTÜK tarafından Sözcü TV'ye verilen 10 günlük ekran karartma cezasının yürütmeyi durdurma kararı kaldırıldı. Sözcü TV ekranları 8 Temmuz Salı gece yarısından itibariyle kararacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sözcü TV ve Halk TV'ye verilen ekran karatma cezalarına tepki göstererek Halk TV ve Sözcü TV’ye aynı anda verilen cezalar, basit bir yayın durdurma değil, iktidarı rahatsız eden hakikatleri gizleme çabasıdır. Bağımsız medyaya saldırmak, toplumla bağı kopan tüm otokratların birbirlerinden öğrendikleri ortak bir davranıştır. Ancak menfaati için vicdanını karartanlar, bu ülkeyi kendi karanlıklarında boğamayacak. Çünkü halkımız, ekmeğini küçülten, huzurunu bozan 19 Mart Darbecilerinin değil, kendi sesini duyuran bağımsız medyanın yanındadır." dedi.