İmamoğlu’nu, sadece CHP üyelerinin değil, “15,5 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının Cumhurbaşkanı adayı” olarak tanımlayan Özel, “Zalimlere boyun eğmeyeceğiz, bu ülke kötülüklerden kalp gözüyle bakanlarla arınacak” dedi.

'İMAMOĞLU ARTIK 15,5 MİLYONUN ADAYIDIR'

Festivalin açılışında konuşan Özgür Özel, İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan ettikleri 23 Mart tarihini hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

“Kendisini 2 milyonluk CHP üyesinin değil, 15,5 milyon vatandaşın; 96 yaşında çift bastonla sandığa giden teyzemin, karnındaki üç aylık bebeğini İmamoğlu’na emanet eden genç kardeşimin adayı ilan ettik.”

Konuşmasında Alevi inancı ve kültürünün bu topraklara kattığı değerlere de değinen Özel:

“Mazlumun yanında dimdik duran canlara teşekkür ediyorum. Siz döner misiniz? Biz döner miyiz? Bu yoldan asla dönmeyeceğiz.”

dedi.

Özel, hükümetin son dönemlerdeki Alevi açılımı açıklamalarına da tepki göstererek:

“Cemevlerine ibadethane statüsü verilmelidir. Bu bir lütuf değil, on yıllardır süren bir bekleyişin hak edilmiş sonucudur. Meclis açıldığında bunu yeniden gündeme getireceğiz,”

ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yargı sürecini “darbe girişimi” olarak nitelendiren Özel:

“Ekrem İmamoğlu masumdur. Bu bir darbe girişimidir. Bu kumpastır, iftiradır. 178 gün geçti, iftirayı atanlar bugün utanacak hale geldi. Biz hep doğru tarafta durduk, durmaya devam edeceğiz.”

dedi.

'KUMPASLAR AYAĞINA DOLANACAK'

Özel, CHP’li Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun gözaltına alınmasına da sert tepki göstererek:

“Bir savcı, gözaltı kararı verirken CHP-AKP arasındaki meclis üyesi farkını hesap ediyor. Bu kumpaslar dönecek, iftiralar ayaklarına dolaşacak.”

ifadelerini kullandı.

Gaziosmanpaşa’da daha önce CHP’li başkan Hakan Bahçetepe’ye yönelik kasa iddialarını hatırlatan Özel:

“CHP’nin kasasından namus çıktı. Bugün AK Parti ilçe başkanının kasasından para çalındı, hırsız kendi oğlu çıktı. Paranın menşei açıklanamadı, istifa etmek zorunda kaldı. Gerçekler budur.”

şeklinde konuştu.

'İKTİDAR DEĞİŞECEK AMA BİZ ZALİM OLMAYACAĞIZ'

CHP lideri Özgür Özel, iktidar hedeflerini şu sözlerle vurguladı:

“Kimse korkmasın. Bizim kimseyle derdimiz yok. Biz zalim olmayacağız. Hesap verecek olanlar, bugünün zalimleridir. Bu ülkenin tüm namuslu insanlarıyla yarınları kuracağız.”

Özel, konuşmasının sonunda herkesi 14 Eylül'de Ankara Tandoğan Meydanı'nda yapılacak "Vesayete Karşı Demokrasi Mitingi"ne davet ederek, “Gecenin en karanlık anı, şafağın sökmesine en yakın andır. Şafağı bekleyen tüm canlara selam olsun” dedi.