CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Tayfun Kahraman'ın sağlığıyla ilgili kaygı verici gelişmeler yaşanıyor" dedi.

Özel, "Tayfun Kahraman'ın sağlığıyla ilgili kaygı verici gelişmeler yaşanıyor. AYM'ye sağlıkla ilgili bilgiler de verilerek yargılama sürecindeki hukuksuzluklar dile getirilerek başvuru yapıldı. AYM, hak ihlali kararı verdi. 13. Ağır Ceza Mahkemesi Türkiye hukuk tarihinde bir ilke imza atarak, 'AYM'nin kararına uymuyorum' dedi." ifadesini kullandı.

Özel şunları kaydetti:

Esastan verilmiş karara uyulmaması anayasa ihlali. Sağlık durumu kritikti, MS hastası olarak bu karardan çok daha kötüye gitti. MS hastalarının özenle beslenmesi lazım, 4 yıldır cezaevi yemeği yiyor. MS hastalarının düzenli güneş alması lazım, 4 yıldır hücrede yaşıyor.

Düzenli hareket etmesi lazım, 4 yıldır günün belirli saatlerinde hareket ediyor. Stres ve üzüntüden uzak kalması gerekiyor.

Yataktan yardım almadan ayağa kalkamıyor, sol ayağında kuvvet kaybı olduğunu ben de gözlemledim. Hocaları, ailesi varken sağlık durumuyla ilgili sınırı aşan bir şey söylemek istemem.

Bu kadar strese, hareketsizliğe olacağı buydu. Göz göre göre felç etmesinler arkadaşımızı.