İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü casusluk soruşturması kapsamında TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ sabah saatlerinde gözaltına alındı. Aynı soruşturma çerçevesinde TELE 1’in bağlı olduğu şirkete, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.
ÖZEL'DEN İLK TEPKİ
CHP lideri Özgür Özel resmi X hesabından tepki gösterdi. Özel paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Casusluk gibi deli saçması bir iddia üzerinden Merdan Yanardağ’ı suçlayıp TELE1’e kayyım atamak tam da bu iktidarın yapacağı iştir!
TELE1, gerçekleri haber yapıp iftiraları hakikatle çürüttüğü için 19 Mart Darbecilerinin hedefi olmuştur.
Hükmedemediği medyayı sansür etmek tam bir darbeci refleksidir!
TELE1 emekçilerinin yanındayız.
Siyaseti, sivil toplumu, iş-sanat dünyasını ve medyayı hedef alarak, herkese, “Bir gün sıra size gelecek” diye korku salmaya çalışan darbecilere sesleniyorum.
TELE1’i sustursanız, bu milleti susturamazsınız!
Ne yaparsanız yapın, millete galip gelemezsiniz!"