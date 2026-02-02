Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'i telefonla aradı.

MHP lideri Bahçeli görüşmede, bugün memleketi Osmaniye'yi ziyaretinden dolayı CHP lideri Özgür Özel’e teşekkürlerini iletti.

Devlet Bahçeli ayrıca CHP lideri Özel'in Berat Kandili'ni de kutladı.

ÖZEL BUGÜN DEPREM BÖLGESİNDEYDİ

Özel, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümü dolayısıyla bugün Bahçeli'nin memleketi Osmaniye’ye de gitmişti.

Burada konteyner kenti ziyaret eden Özel, vatandaşların sorunlarını dinlemişti; vatandaşlar elektrik ve suların kesildiğini belirtmişti.

Üç çocuk annesi bir kadın, "Elektriğimizi kestiler ve ben çocuğuma buz gibi mama veriyorum" derken bir başka anne de Bahçeli'ye, "En kara günümüzde yanımızda olmayan insan, memleketi olsa ne yazar ki. Beklerdik ama bırakın partiyi siyaseti de onun toprağında çocuklarımızı büyütüyoruz. En azından ziyaretini beklerdik" diye sitem etti.