CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "İki yılda dördüncü kez bu yarışa giriyoruz. Bundan önceki iki tanesi maalesef olağanüstü şartlarda olmuştu" dedi.

Özel, "Mazbatamızı aldıktan sonra iki yıl önce başlayan, 31 Mart seçimini kazanmamız ve CHP'li belediyeciliğinin CHP'yi iktidara yürüttüğünün görülmesiyle partimizi hedef alan, o süreci sakatlamaya çalışan bütün gayretlerin boşa düştüğü noktaya geldik. Bunları Türkiye'nin yaşamaması gerekiyordu." diye konuştu.

Özel şu ifadeleri kullandı:

Biz bu süreçlerden alnımızın akıyla, geçmişteki tüm rekabetleri bir yana bırakarak, delegelerimizin bütünleşmesi ve omuz omuza durmasıyla bu süreci atlattık.

Savaş meydanlarında kurulmuş partinin bunlara pabuç bırakmayacağını biz biliyorduk da dost olana da olmayana da gösterdik.Bugün bizim açımızdan yeni bir başlangıçtır. Bu yeni başlangıçta bizle mertçe rekabet etmek isteyen herkesle rekabete hazırız. Bizi halen daha yıldırmaya çalışıyorlarsa soruyorlarsa nasılsınız diye biz bildiğiniz gibiyiz. Biraz daha ustalaştık taşı kırmakta, dostu düşmanı birbirinden ayırmakta.