CHP'de mahkemelerin gölgesinde kongre ve kurultay takvimi maratonu sürerken CHP Genel Başkanı Özgür Özel 9 Eylül tarihini işaret etti.
Özel, Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay'a konuştu.
Özel, dünkü YSK kararları sonrası, “Bu koşullarda olabilecek en iyi karar. YSK, ‘Seçim süreçlerinin sahibi benim’ dedi. Bu koşullarda Özgür Çelik beş hafta sonra yeniden CHP İstanbul il başkanıdır. Büyük kurultay tarihimizi 9 Eylül günü açıklayacağız. Muhtemel kasım sonu 39. olağan kurultayımız yapılacak.” ifadesini kullandı.