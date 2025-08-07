CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşma 20 dakika içerisinde 4 Eylül'e ertelendi.
Saldırgan Tengioğlu SEGBİS'le duruşmaya katıldı. Tengioğlu ilk duruşmada Özel'e kızgın olduğunu söylemişti.
Bugünkü duruşmada ise Tengioğlu, 'Sadece aptallıktan kaynaklanan bir şeydi yaptığım hareket. Ben bu hareketin pişmanlığını çekiyorum. Ben sayın genel başkanın annesinden, babasından, ailesinden özür dilerim." ifadelerini kullandı.
Duruşma savcısının mütalaa açıklaması ve bugün karar çıkması bekleniyordu.
Karar açıklanması için duruşma 4 Eylül saat 11.00'e ertelendi.