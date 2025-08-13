CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, Silivri'deki Marmara Cezaevi'ndeki ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle bir soruşturma daha başlatıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tunç, gerekçenin "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçu nedeniyle olduğunu ifade etti.

Soruşturmayı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu:

"CHP Genel Başkanının, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sarf ettiği hakaret içeren sözlerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır.

Haddi aşan ve saygı sınırları dışındaki bu sözler, 86 milyon vatandaşımızı temsil eden iradeye yöneltilmiş açık bir saldırıdır.

Siyaset, edep ve ahlak sınırları içinde yapılır. CHP Genel Başkanının kullandığı bu yakışıksız dil, artık sadece bir üslup sorunu olmaktan çıkmış; siyasi nezaketi aşan bir hal almıştır.

Karalama ve iftira siyaseti yapanlara milletimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da asla geçit vermeyecektir."

OLAY

Özel Silivri'deki açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"CHP adayını yenemeyen Tayyip Erdoğan kelime oyunu yapıyor. Sen Aydın'dan tekme tokat kovuldun 31 Mart'ta. Üçüncü, dördüncü kez yendik seni. Aydın'ı almak ya içeri tıkıl ya partime katıl demekle oluyorsa ben sana ne diyeyim. Bu mertlik? Bir dahakine yine alacağım Aydın'ı. Yazıklar olsun."