CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, 'İBB davası'nın ilk duruşmasının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle bir soruşturma daha başlatıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Özel'e İBB davasının mahkeme heyetine yönelik sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafında yapılan açıklamada, "İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, Marmara Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde başlayan 2025/318 E. sayılı dosyasının ilk duruşması sonrasında, basın mensuplarına açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, mahkeme heyetine yönelik sözleri nedeniyle, TCK'nın 125/1,2,3-a,4,5 madde ve fıkraları uyarınca hakaret suçundan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında olduğu 107'si tutuklu 402 kişi hakkında açılan davanın ilk duruşması bugün Silivri'deki Marmara Cezaevi'ndeki mahkeme salonunda görülmüştü.

Duruşmada mahkeme başkanı ile Ekrem İmamoğlu arasında yaşanan gerginliğin ardından İmamoğlu'nun avukatları reddi hakim talebinde bulunurken söz konusu talep mahkeme tarafından reddedildi.

Duruşmanın bitimiyle birlikte CHP lideri Özgür Özel, Silivri Cezaevi önünde çok sert açıklamalarda bulundu.

Özel, bir yıl süren tutukluluğa rağmen 'yargılamanın hala başlayamadığını' belirterek, "Bugün kürsüye Tayyip Bey, yanında da Binali Yıldırım ve Abdullah Güler ile 'mahkemeyi biz yöneteceğiz' deselerdi ancak bu kadar felaket olabilirdi!" demişti.

Avukatların talepleri ve soruları karşısında mahkeme başkanının 'bocaladığını' savunan Özel, "Karşısında ömrü ceza yargılamasında geçmiş tecrübeli avukatların bilgisi karşısında kıvranıyor, çirkefliğe başvuruyor" diye konuşmuştu.

Özel, şunları söylemişti:

"Mahkeme kararı yetmez, istinafta onaylanması yetmez, Yargıtay’da kesinleşene kadar masum ve İstanbul’un son seçilmiş belediye başkanı var.

Sen içeride tutuyorsun diye görev yapamıyor. 15.5 milyon kişinin oy verip seçtiği, 25.5 milyon kişinin ‘tutuksuz yargılansın’ diye imza verdiği kişiyi kürsüye çağıracak; ‘Sanık Ekrem’ diyor. Aileler biz itiraz edince üç beş kez öyle ‘Ekrem, sanık Ekrem.’

Sonra itirazlar gelince, salonda uğultu yükselince; beceriksiz, kabiliyetsiz, kifayetsiz, yeteneksiz, titreyerek ‘Ekrem Bey siz’ falan demeye başlıyor."