CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in cenaze töreni sonrası yumruklu saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu’nun yargılanması devam etti. Hakim Tengioğlu’nun 12 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Ancak tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliyesine hükmedildi.

Özel'e saldıran Tengioğlu, üçüncü duruşmaya SEGBİS ile katılmıştı. Karar davasına ise fiziki olarak katılım sağladı. Özel'in basit yaralandığı belirtildi. Özel'in avukatları ise saldırganın planlı şekilde bir saldırı gerçekleştirdiğini vurgulayıp, cezasının artırması gerekildiğini söyledi.

"PİŞMANIM" DEDİ

6 Mayıs'ta gözaltına alınıp tutuklanan saldırgan Tengioğlu, 12 ay hapis cezası verildi, yattığı süre göz önünde bulunarak tahliye edildi. İlk ifadesinde 'Pişman olmadığını' söyleyen Tengioğlu karar duruşmasında pişman olduğunu söyledi.

Özellikle Özel'in avukatları üst sınırdan istedi. Basit yaralamadan 12 ay ceza aldı. Cezaevinde bulunduğu süre göz önünde bulundurarak tahliye edildi.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından saldırıya uğramıştı.

Saldırının ardından Tengioğlu gözaltına alınmıştı; 6 Mayıs'ta ise tutuklanmıştı. Saldırganın Beyoğlu’nda kaldığı otelin ruhsatsız olduğu ortaya çıkmıştı. Otel, Beyoğlu Belediyesi ekipleri tarafından mühürlenmişti.

Saldırgan Tengioğlu, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda bulunan 44. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dördüncü kez hakim karşısına çıktı. Dava, “kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama” suçundan 4,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle görüldü.

TENGİOĞLU TAHLİYE EDİLDİ GAZETECİ VE SİYASİLER HAPİSTE

Tengioğlu, tutukluluk süresi göz önünde bulundurularak tahliye edilirken cezaevlerinde tutuklu bulunan siyasilerin listesini Avukat Mehmet Can Seyhan gündeme getirdi. Seyhan'ın X platformunda paylaştığı listede pek çok siyasi isim, gazeteci ve hukukçu yer alıyor. Seyhan'ın paylaşımı ise şu şekilde oldu:

"Ekrem İmamoğlu 195

Av. Mehmet Pehlivan 102

Selahattin Demirtaş 3250

Furkan Karabay 135

Ayşe Barım 247

Can Atalay 1255

Prof. Dr. Ahmet Özer 335

Av. Selçuk Kozağaçlı 2877

Basel 82

Fatih Altaylı 100

Karikatürist Doğan Pehlevan 89

Aykut Erdoğdu 122

Mehmet Murat Çalık 195

İsrail karşıtı eyleme katılan tezgahtar İsmail Çelik 68

Osman Kavala 2890

Zeydan Karalar 83

Tayfun Kahraman 1255

Sarı Mikrofon 26

CHP İstanbul İl Binası 22

Kayyuma karşı twit atan Nur Betül Aras, Abdullah Esin, Ömer Faruk Mangaltepe 20

Av. Atilla Özen 13

Emekli Albay Orkun Özeller 11

Sokak Ropörtajında “Vatandaş Sana Apoyu çıkar diye oy vermedi” diyen Adem Karakoç 10

Tunç Soyer 97

Muhittin Böcek 86

Mine Özerden 1255

Çiğdem Mater 1255

Mabel Matiz’in “Perperişan” şarkısı 11

Soğuk Savaş’ta şaka yapan Boğaç Soydemir ve şakaya gülen Enes Akgündüz 6

İzmir’de Zenne ile Dans Eden Tesettürlü Kadın 3"