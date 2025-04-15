CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 26 Nisan 2022'de yaptığı konuşma nedeniyle 75 bin TL tazminat ödenmesine karar verildi.
Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, 26.04.2022 tarihinde Çağlayan Adliyesinin önünde yaptığı ve Sayın Cumhurbaşkanımızı yargı bağımsızlığını yok etmek vb. haksız ithamlarla suçladığı konuşması nedeniyle;CHP Genel Başkanı Özgür Özel aleyhine, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi tarafından 75 bin TL manevi tazminata kesin olarak hükmedilmiştir." açıklamasını yaptı.