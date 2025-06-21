CHP Genel Başkanı Özgür Özel, elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kızını sınav sabahı yalnız bırakmadı.
Özel, Nehir Zeyrek'le birlikte sınavın gerçekleşeceği okula gitti.
Özel, “Şimdi Manisa’ya doğru gidiyoruz., Malum Ferdi’nin kızı Nehir’in üniversite sınavı var. İlk andan itibaren defalarca, ‘Beni şimdi sınava kim götürecek?’ diyordu. Ben de söz vermiştim. ‘Merak etme, babanın yerine ben seninle sınava geleceğim’ dedim. Nehir’imizi üniversite sınavına sokacağız” açıklamasını yapmıştı.