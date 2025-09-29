Özgür Özel konuşmasında, yakın dostu ve siyaset arkadaşı olan Ferdi Zeyrek’in vefatının ardından duydukları büyük acıyı dile getirerek, “O gün 40 mum yandı hepimizin yüreğinde. Her gün biri sönüyor ama o son mum, Ferdi’nin adı her geçtiğinde yanmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

Ancak yas tutmanın ötesine geçilmesi gerektiğini vurgulayan Özel, “Ferdi yaşasaydı bugün yaptığımız işi yapmamızı isterdi. O hep üretmeyi, fayda sağlamayı tercih ederdi” dedi.

Ferdi Zeyrek’in kent sevgisini, mesleki birikimini ve insan odaklı yaklaşımını anlatan Özgür Özel, onun birçok projesine ve vizyonuna yakından tanıklık ettiğini belirtti. “Manisa’nın sembol yapısı Beyaz Fil’in yıkılmaması, Mimar Sinan heykelinin dikilmesi, hepsi Ferdi sayesinde oldu” diyen Özel, Zeyrek’in belediye başkanlığı süresince Manisa için büyük hayaller kurduğunu ifade etti.

Özel, Manisa merkezindeki Batı Kışla arazisinin bir kent ormanına dönüştürülmesinin de Zeyrek’in son hayallerinden biri olduğunu söyledi ve bu projenin “Ferdi Zeyrek Kent Ormanı” ismiyle yaşatılması gerektiğini belirtti.

"FERDİ'NİN ÇOCUKLARINA SAHİP ÇIKMAK YOKSUL ÇOCUKLARA SAHİP ÇIKMAKTIR"

Vakıf aracılığıyla sadece Zeyrek’in ailesine değil, tüm çocuklara ve gençlere sahip çıkılmasının hedeflendiğini belirten Özel, “Ferdi’nin çocuklarına sahip çıkmak demek sadece Nehir’e ya da ikizlerine sahip çıkmak değil; ülkenin yoksul çocuklarına da sahip çıkmaktır. Bu vakıf, bu amacı taşıyor” dedi.

Vakfın ilk hedeflerinden biri olarak, öğrencilere burs verilmesi ve gurbetteki Manisalı gençlere destek olunması planlanıyor.

"VAKFI SİYASİ KİMLİKLERDEN UZAK TUTTUK"

Vakfın siyaset üstü bir yapıda oluşturulduğunu vurgulayan Özel, yönetimde siyasi bir isim bulunmadığını belirterek tüm siyasi partilere çağrıda bulundu. “Ferdi siyaset üstü bir hizmet anlayışına sahipti. Tüm partilerin yöneticileriyle birlikte bu vakfın arkasında durmamız gerekir” dedi.

Konuşmasının sonunda, Ferdi Zeyrek’in Manisa sevgisini ve halkla olan bağını vurgulayan Özel, “Bu vakıf bir Manisa rüyasına, bir iyilik sevdasına sahip çıkmaktır. Yasımızı çalışarak, hizmet ederek yaşatalım. Bu başlangıç, doğru niyetlerle yapılan güçlü bir adımdır” diyerek sözlerini tamamladı.