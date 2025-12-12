CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İlke TV'de katıldığı canlı yayın programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Özel, burada CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna gerekçe gösterilen gizli tanıklara dair önemli bir gelişmeyi paylaştı.

Daha önce Meşe adlı gizli tanığın dosyadan çekildiğini hatırlatan Özgür Özel, Meşe'nin yerine ikame edilen İlke'nin de tanıklıktan vazgeçtiğini bildirdi.

Özel, gizli tanık "Meşe"nin iftira attığını ya da iftira attırıldığını düşündüğünü belirterek, "Meşe’nin ifadeleri sorularak Ekrem İmamoğlu tutuklandı. Ancak iddianame çıkınca Meşe yoktu. ‘Delirmiş’, ‘çözülmüş’ denilerek dosyadan çıkarılmıştı" dedi.

Özgür Özel, şu ifadeleri kullandı:

Gizli tanık Meşe’nin yerine ikame edilen İlke de tanıklıktan çekildi. Yarından itibaren bunu açıklayacağız.

Belgesi var, hatta arkadaşlar çıktı alıp getirirse yayında da gösterebiliriz. Bu belgeyi yayından bir saat önce gördüm.

Meşe’nin söylediği her şey zorunlu olarak İlke’ye de söyletilmişti. İlke de tanıklıktan vazgeçti."

İMRALI HEYETİ İLE GÖRÜŞME

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti İmralı heyetinin CHP'yi ziyaret edeceğini de açıkladı.

Özel, "Bizim DEM Parti’yle ilişkileri bozma lüksümüz yok bu siyasi çıkarlar açısından değil. Türkiye’nin ortak geleceği, çözüm umudu, barış umudu, demokrasi umudu, bu baskılardan kurtulma birlikte bir ortak yarına yürümek için DEM ile CHP ayrı düşemez. 16 Aralık Salı günü İmralı heyetiyle görüşeceğiz" şeklinde konuştu.

DEM Parti İmralı heyeti, bugün önce DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile görüşmelerinin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir görüşme gerçekleştirdi.