Mahkemenin mutlak butlan kararıyla CHP'nin başına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni bir hamle gelecek.

Kılıçdaroğlu'na yakın yandaş medya TGRT'deki bir programda konuşan gazeteci Mustafa Yavuz, CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel'le ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu. Yavuz, pazartesi günü CHP'de grup seçimlerinin yapılacağını ileri sürdü.

"ÖZEL'İ GÖREVDEN ALACAK"

Mustafa Yavuz, "Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve grup başkanvekillerini görevden alacak. Yerine bir atama yapmayacak" dedi.

BİR İDDİA DA FARAÇ'TAN

Gazeteci Mehmet Faraç da Mustafa Yavuz'un iddialarını doğruladı ve "Özgür Özel'in yerine gelecek yeni grup başkanı belli" dedi. Faraç, söz konusu ismin CHP'deki çok köklü bir isim olduğunu ileri sürdü.