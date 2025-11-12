CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bugün bir kez daha Silivri'deyiz. Uzun süredir beklediğimiz, bir türlü yazılamayan, yazılamadığı için parçalara ayrılmaya çalışılan, bir kez Cumhurbaşkanı'na 'ahtapot' dedirttik diye bunun içinde ahtapotu ispat etmeliyiz baskısının yapıldığı, yazıldığı andan itibaren de tel tel dökülen iddianamenin ertesi gününde buradayız" dedi.

Özel şu ifadeleri kullandı:

Ahmet Özer serbest kaldı, bu çok uzun süredir aldığımız tek iyi haberdi. Bundan dolayı elbette mutluyuz.

Dört yılla yargılanan Zeydan Karalar'ı serbest bırakmadılar.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütünün kurucusu, 774 yılla yargılanan kişi dışarıda gezerken diğer bütün arkadaşlarımızın tutuklu olmaları kabul edilemez. Belediye başkanlarımızın derhal tutuksuz yargılanması gerek.

Şehitlerimiz hepsini derinden etkilemiş, üzmüş durumda. Biz de bugün akşam yapacağımız mitingimizi bu yasa uygun atmosferde gerçekleştireceğiz.

19 Mart sivil darbesinin iddianamesi 237 gün sonra nihayet yazıldı. Hatalarla, çelişkilerle hepinizin gördüğü, iki ayrı kişinin apayrı suçlardan kopyala -yapıştır verdiği ya da verdiği iddia edilen hatalarla dolu iddianame ile karşı karşıyayız.

969 kez hatırladığım kadarıyla, 691 kez öyleymiş, -muş, 546 kez duydum, 499 kez olabilir, 9 defa da öyle hissettim ifadelerinin yer aldığı bir iddianame ile karşı karşıyayız.

Ekrem Başkanımız seçim kazanmakla, cumhurbaşkanı adayı olmaya niyet etmekle suçlanıyor. CHP'nin kurultayından alıntılar yapıyorlar.

Kara mizah durumuyla karşı karşıyayız. Bunun yanında Ekrem Başkan'ın bu örgütü kurduğu ve ilk adımlarının 2014 yılında Beylikdüzü'nde atıldığını söylüyor. O kadar özensiz ki geçen hafta o olaydan Ekrem İmamoğlu beraat etti.

İddianamenin her tarafı, hukuk fakültelerinde ilk başta öğretilen bir suçtan yargılanıyorsan aynı suçtan bir daha mahkeme açamazsın. Aynı suçtan mahkeme açmaya yönelik bir sürü saçma sapan çabayla karşı karşıyayız. Benim her zaman söylediğim hususu söyleyeyim: Bir cinayet iddiası var, bir iftiracı Ekrem Başkan cinayet işledi. Ortada silah, boş mermi kovanları yok, cesedi yok... Ben duydum, öyle biliyorum, rüşvet almışlardır.

Akın Gürlek 2 Eylül'de "Sadece tanık beyanıyla tutuklu kimse yok, varsa söyleyin yarın bırakalım" dedi. Örneğin, Kadriye Kasapoğlu, Mehmet Pehlivan, Kadir Öztürk, Sabri Caner Kırca ve niceleri sadece tanık beyanıyla tutuklu.

Bizden Özgür Özel denen kişi diye bahsediyor ya Akın Gürlek denen kişi. Diyeni diyoruz. Somut bir delil ortaya konulabilmiş değil. İftiracıların iftiracı olmak için bir iki delilimsi şey var. Bir suç varsa o iftiracı o suçu işlemiş yakalandım diye de başkasına suç atıyor.

İlk gün sen 560 milyar TL yolsuzluk dedin bir kuruşunun kanıtı var mı? Dün de arkadan haber yaptırıyor 140 milyar TL. 560 dedin 140 milyara düştün. Naylon faturalarla suçlanmıyoruz biz.

Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarının boğazından haram bir kuruş geçmiştir.

560 TL yolsuzluk gösterin. Medya AŞ'den 1200 delegeye satın alındığını göster. İmamoğlu'nun lüks araçları nerede, beş gün konuştunuz, MHP'li vekilin çıktı.

Pandemide 1388 konsere fahiş fiyat ödendi dediniz, hani iddianamede yok. KİPTAŞ'tan ucuz daire verdiler delegelere dediler, iddianamede yok. Para dolu valizler dediler içinden jammer çıktı mı. İddianamede ne var biliyor musunuz içinden jammer çıktı diyor. Utanmazlar, Allah'tan korkmazlar!

Daha dün akşam TRT, Ekrem İmamoğlu'nun oğluna 772 milyon TL yolladı diyor. 772 bin lira para. O parayla derme çatma tekne alındığını sağır sultan biliyor.

Buradan Erdoğan’ın şu sözünü hatırlatıyorum. Onun bakanlarının yatak odalarından, ayakkabı kutularında ve elbise torbalarında para çıktığında, kendi oğluyla ‘Paraları sıfırladın mı, onu aldın mı?’ konuşmalarını yaptığında, her şey bu kadar net ortaya çıktığında Erdoğan demişti ki ‘Eğer para devletin parasıysa ortada bir yolsuzluk olur. Paralar devletin değil’ demişti

Ortada 1 kuruş devletin parası yok. Utanmadan herkes ‘yolsuzluk iddiası’ diyor. Akit Gazetesi utanmadan 'hırsız' yazmış. Ekrem Başkan’ın resmini 7–8 gazeteye yolsuzluktan koymuşlar. Erdoğan, kendi yakalanan paralarının devletten alınan para olmadığı, iş insanlarının parası olduğu için bunun yolsuzluk olmadığını iddia ediyordu. Şimdi bizim Allah’a şükür bir yerden çıkan bir para yok. Olmadığı için biliyorsunuz, Anadolu Ajansı stok görüntü servis etmişti, TRT de onu yayınlamıştı

İş adamları kreş yapmışlar, katkı sağlamışlar. Şahsa değil millete geçmiştir.

O para AK Parti döneminde ayakkabı kutularında şahsa verilirmiş, CHP döneminde kreş olmuş. AK Parti döneminde vatandaşın hayır işleme özgürlüğü kalmadı. Bunun için iddianame yazıyorlar bize.

"ERDOĞAN ŞAHSINIZIN TALEBİ ÜZERİNE YAPTIM"

Sayın Erdoğan, şahsınızın talebi üzerine yaptım. İddianame bir aya kadar çıkar birbirlerinin gözüne bakamayacaklar demişti. Ekrem Başkanın gözüne bakmaya geldim.

"BIRAK KAÇSIN KURTULURSUNUZ"

Şu kadar vicdan varsa bu kirli dilden vazgeçilsin. Arkadaşlarımızın tamamının tutuksuz yargılanması gerekir. Ekrem Başkan'ın kaçma şüphesi mi var? Bırak kaçsın, kurtulursunuz.

Aile şirketi inşaat yapıyor, bunlar nereden daire buluyorsunuz diyor.

"DURUŞMALAR CANLI YAYINLANSIN"

Sayın Bahçeli de destek vermişti. Duruşmaların canlı yayınlanması için derhal yasal düzenleme yapılmasını bekliyoruz.

Algı yapıyorlar. Sayın Erdoğan'a söylüyorum: 28 Şubat bin yıl sürecek dendiğinde bu seni nasıl motive ettiyse bu 2 bin 200 yıl da beni öyle motive ediyor. Ona göre mücadele edeceğim seninle.

Gün sayıyorum. Akın Gürlek, parti kapatma maddelerini hatırlatarak CHP'yi Yargıtay'a şikayet ediyor. Millet ayağa kalktı, biz kapatma istemedik dedi. Gitmiş yazı.

"BİR PARTİ KAPATMA DAVAMIZ EKSİKTİ"

Bizim bir parti kapatma davamız eksikti.

Siyasi zeminde mücadelemizi sürdüreceğiz, hukuki zeminde zaten sizi perişan edeceğiz. Hele hele bir canlı yayınlansın, milletin gözü önünde perişan olacaksınız.

"EKREM BAŞKANIMIN ÖZEL MESAJIDIR"

Ekrem Başkanımın özel mesajıdır: Gün sayıyorum diyor, bu saçma sapan duyuma dayalı iddiaların her birini çürütmeye...

Bu soruşturmayı bizzat medyaya kendiniz sızdırmışsınız. Dün çıkan iddianame puzzle gibi. Erdoğan da suçüstü yakalandı. Ahtapot olduğunu söylüyordu. Ya Erdoğan'a gizli soruşturma hakkında bilgi veren savcı ya da nasıl bir iddianame istediğini söyleyen yürütmenin başı.