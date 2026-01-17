Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması amacıyla başlatılan Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitingi bugün Hatay'da düzenlendi. Özel, "Bu şehri önceki dönemlerde kazandık. Son seçimlerde Hatay'da talihsizlikler yaşadık, hatalar yaptık" dedi.

Özgür Özel Hatay'da toplanan kalabalığa seslendi

Özel'in konuşmasından başlıklar şöyle:

"HATAY'DA HATALAR YAPTIK"

Adını Ata'dan alan Hatayım. Güzel Hatay'a, boyun eğmeyen Hatay'a selam olsun, hoş geldiniz. Hatay'ı duyurmaya, kardeşliğine selam durmaya geldik. Bu şehri önceki dönemlerde kazandık. Son seçimlerde Hatay'da talihsizlikler yaşadık, hatalar yaptık. 31 Mart zafer gecesinde elimizde olan tüm belediyeleri kazanırken, üstüne büyükşehirler kazanırken maalesef Hatay'ı kaybettik.

MEYDANA BU SÖZÜ VERDİ

Hatay'ı duyduk, kusurumuzu bildik, bundan sonrası için ilk seçimde Hatay'ı bir daha bırakmamak üzere geliyoruz.

CAN ATALAY MESAJI

Hatay'da seçildiği halde görevine getirilmeyen birisi var. Hatay milletvekili Can Atalay Anayasa Mahkemesi'nin kararına rağmen Silivri zindanında tutuluyor.

Türkiye Cumhuriyeti'ne sandıkla katılmış Hatay'ın sandıktan çıkan vekilini hapiste tutanlara yazıklar olsun. Buradan Can Atalay'ı selamlıyorum.

"SANDIĞA DİRENENLERE YAZIKLAR OLSUN"

Sandığa gidip oy veren bütün Hataylıları selamlıyorum. Sandığa direnenlere yazıklar olsun diyorum.

6 Şubat 2023'te tarihimizin en acı günlerinden birini yaşadık. Resmi rakamlara göre 53 bin 537 , 24 bin 147'si Hatay'da olmak üzere canımızı kaybettik. Allah'tan rahmet diliyorum.

Ekrem İmamoğlu ilk andan itibaren buraya geldi, operasyonun başına geçti. İBB imkanlarıyla gücü neye yetiyorsa onları seferber etti.

Sadece İstanbul değil bütün belediyelerimiz çaba sarf ettiler. Parti ayırmadan yardımını gördüklerimizi takdir ettik. Geçtiğimiz günlerde buraya bir tören vesileyle gelen sayın Erdoğan o dönemde verilen emekleri hiçe sayan, CHP'ye deprem turistler diyen sözler söyledi.

21 yıldır iktidarda olacaksın, vatandaştan 3 trilyon dolar vergi toplayacaksın, 40 milyar dolar deprem vergisi olacak o gece geldiğinde memleket hazırlıksız olacak, yerle bir olacak, bundan senin dışında herkes sorumlu olacak. Herkes sorumluluğunu bilecek.

Ben bu mitingi baharda yapmayı düşünürken Erdoğan'ın o haksızlıklarından dolayı brandaladığı Hatay'da her şeyi dört dörtlük gösteren dilinden dolayı bu mitingi yapmaya ondan geliyorum.

Hataylının canı burnunda. Öyle bir para topladılar ki depreme hazırlık için ne yaptılar? 8 tane imar affı yaptılar. Ölen insanları suçladılar. Vatandaş 'Sesimi duyan var mı' dedi. Kahraman ordumuz üç gün kışlada görev bekledi, meydana çıkamadı.

"PARAYLA ÇADIR SATTILAR"

Millet yardım beklerken IBAN gönderen bunlardı. Millet sokaktayken parayla çadır satan onlardı.

İşte Erdoğan brandayla, panoyla, devlet gücüyle olmaz. Yürekle olur bu işler. Erdoğan eskisi gibi kolay siyaset yok. Brandayla evin yüzünü kapatmak, buradaki mesele yolunda gibi göstermek geride kaldı. Buradayız, Hatay'ın dimdik arkasındayız.

"ERDOĞAN SUDAN SİYASETİ BIRAK"

Herkes bilsin yapılan konutlar depremzedelere parayla satılıyor. Faizin üstü boş kalacak, belki sonra alırız diyorlar.

Deprem konutlarından faiz almayacağız de Erdoğan. Erdoğan'ı faiz konusunda açıklama yapmaya çağırıyoruz.

İşi olmadığı için konteynerden ayrılamayanların biliyoruz. Üç yılda mücbir sebebi bitirdiniz. Bu sorunların hepsinin Meclis'te çözülmesi lazım.

Buradan Erdoğan'a sesleniyorum. Sudan siyaseti bırak. Ankara'nın suyunu diline dolayarak tutunamazsın. Gerçek siyaset sokağı duyarak olur. Bu hafta bu sorunları çözelim.

Bir yandan hala daha kayıpları olanlar var. Bir tanesi de il yöneticimiz. Dünya kadar Hataylının derdi bu. En azından bir mezarımız olsun diyor. Deprem davaları üç yıldır adalet bekliyor.

Sorumlu görevliler yargıdan kaçırılıyor. Sizin itirazının olmasa af kanunun içine deprem aflarını da sokacaklardı. Türkiye krizde, deprem bölgesinde daha büyük krizde. Sektörde yüzde 60'a yakın kayıp var.

Önce ekonominin ayağa kalması lazım ki şehir ayağa kalksın. Tayyip Bey getir sandığı. Hatay'da çok büyük bir sağlık krizi var. Konteynerlerde sağlık hizmeti veriliyor.

