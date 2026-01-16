CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kocatepe Kültür Merkezi'nde Emeklilerin Onurlu Yaşam Hakkı Buluşması'nda açıklamalarda bulundu.

Özel, AKP iktidarını eleştirirken siyasetin öncelik belirleme işi olduğunu vurguladı.

CHP lideri Özel şöyle konuştu:

"Bu iktidar geldi, en düşük emekli maaş 1.5 asgari ücretti. Bugün 0.7 asgari ücret. Yani 0.8'ini sizden aldı. İnadına bu hesabı yapıyorum. 'Sen onun hesabını bırak' diyor. O hesabı bırakırsak kendimi inkar etmiş olurum.

Sen geldiğinde emekli maaşıyla 8 çeyrek altın alıyordu, bugün 2 çeyrek alıyor. Sen emeklinin cebinden her ay çeyrek altın çalacak bir plan yaptın."

'GÖZLERİNDEKİ BÜYÜK ÖFKEYİ GÖRÜYORUM'

Özel, devamında bir sosyal krizin yaklaşmakta olduğunu söyledi. 2009 yılından beri siyasette olduğunu, seçim otobüslerinde devamlı halkı gözlemlediğini vurguladı.

"İlk kez son bir yıldır gördüğüm, son bir aydır en üst düzeye ulaşmış şekilde... Gözlerindeki büyük öfkeyi görüyorum. Hiçbir zaman görmediğim kadar büyük bir öfke görüyorum."



Özel, en düşük emekli maaşıyla ilgili iktidar tarafından hazırlanan teklifi ilk duyduğu anı şöyle aktardı:

"Genel Başkanım inanamazsınız. Delirmiş bunlar' dedi. '20 bin TL yapacaklar' dedi. Bir de kapatıp gidiyorlar' dedi. Vallahi dedim, 'Onlar gidiyorsa gitsin. Meclis'i terk etmeyin arkadaşlar' dedim. Sekiz gündür gece gündüz, kadın erkek orada duruyorlar. Şu anda da orada nöbet var."

Bilindiği üzere Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verileri sonrası matematiksel olarak yüzde 12.19 zamla 16 bin 881 TL'den 18 bin 939 TL'ye yükselen emekli maaşı, büyük tepki çekti.

Hal böyle olunca AKP, kanun teklifinde bahse konu tutarda bir düzeltmeye gitti ve yeni meblağı '20 bin TL' olarak belirledi. Teklif komisyondan geçti. Nihai karar, önümüzdeki hafta Meclis Genel Kurulu'nda verilecek.

'BAHÇELİ'NİN DEDİĞİ GİBİ DAVRANMADILAR'

Özel, DEM Parti ve Yeni Yol'un da kendileri gibi tepkili olduğunu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de 'sefalet ücreti' diye eleştirdiğini hatırlatarak emeklilere "Siz artık Meclis'te çoğunluksunuz" diye seslendi.

Özel şöyle devam etti:

"Herkes sözünü tutarsa... Milletvekilleri dün Sayın Bahçeli'nin dediği gibi davranmadılar ama esas oylama Meclis'te. Diğer partilerle de görüşerek, MHP'ye de sorarak bütün partilerin uzlaşabileceği bir öneri vereceğiz.

Eğer bu maaşa 'Sefalet maaşı' diyen herkes oy verirse siz Meclis'te azınlık değil çoğunluksunuz. Herkes sözünü tutarsa haftaya çok güzel bir şey olacak, sonrası çok güzel olacak."