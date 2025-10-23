AKP’li Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ilçede düzenlediği mitingde dile getirdiği Kanal İstanbul alanındaki villası olduğunu iddiasını kabul etti. Candaroğlu şöyle dedi:

50 YILDIR BURDAYIZ

“Eksik söylediği bir şey var. Sadece burası değil. Arnavutköy’de pek çok diğer hemşehrim gibi yerimiz yurdumuz var. Çünkü biz buraya yeni gelmedik, 50 yıldır buralıyım. Bahsettiği 140 metrekarelik bir taban oturumu olan bir yer ve şu an inşaat halinde. Silivri’deki şahsın Boğaz’daki meşhur villalarının, malikanelerin garajı sadece 150 metrekare.”

CHP lideri Özgür Özel’e 572 bin liralık tazminat davası açtığını da söyleyen Candaroğlu, ÖZel’in asfaltı pahalı aldığı iddiası için de şöyle dedi: w“Asfalt için kim nereden 6500 lira diye bilgi verdi, bilmiyorum. Biz Arnavutköy için asfaltı 2 bin 595 liradan alıyoruz. İşte burada belgesi. Serimi, nakliyesi, her şeyi dahil 3 bin 695 liraya mal ediyoruz. Yaklaşık 1100 lira serim ve nakliye maliyeti var. Yani 2 bin 595 liraya asfaltı mal ediyoruz.”

İŞTE BAŞKAN’IN VİLLASI

Özgür Özel, Candaroğlu’nun villasını anlatırken şöyle demişti: Memurlar imara aykırı ruhsat talebine imza atmayınca 2 memuru sürüp yerine başka memurları getirip imza alıyorlar. İmara aykırı şekilde villa inşaatı yapılıyor.

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçen hafta “büyük bir rezalet” açıklayacağını ilan ettiği Arnavutköy mitinginde, Arnavutköy Belediyesi’nin asfalt ihalesinde ve bir arsanın satışında kamu zararına neden olduğunu, Arnavutköy Belediye Başkan Yardımcısı Davut Paralı’nın Gaziosmanpaşa Savcılığı’nı resmi yazıyla kandırmaya çalıştığını, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu ve Belediye Meclis Üyesi Ercan Döner’in Kanal İstanbul manzaralı bir villada usule aykırı işlem yaptıklarını dile getirerek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e bu 4 olay hakkında soruşturma başlatması çağrısında bulunmuştu.