CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bükemedikleri bileğe saldırıyorlar" dedi.

Özel şu ifadeleri kullandı:

-Şu anda içeride 106 kişi gözaltında. Öyle isimler var ki Ekrem Başkan’a da soruyorlar bunu tanıyor musun diye. Gözaltında olan bu kişiler soruluyor, bazı isimleri arkadaşlar, herkes birbirine soruyor. bu kim, bu nereden çıktı diye.

-Bilmediğimiz isimler oluyor. Şimdi anladık. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ismi alınan şirketlerine, ihale alan kim varsa, o şirketlerde ihale yetkilisi kim varsa bunların isimleri alınmış ve hepsi evlerinden toplanmış. Bu yöntemle ilerlerseniz, 4 şirket adı daha yazar, yarın 100 kişiye daha operasyon yapabilirsiniz 106 kişilik suç örgütü, bir basit tanımdan ibaret. İhaleye imza atanlarla, hatta ihaleye imza atanları hiyerarşik olarak, çünkü Ekrem Bey’in bu ihalelerin hiç birinde imzası yok.

-‘Madem baştasın, baş sanıksın’ gel bakalım. Normalde belediye başkanları, imza atmadıkları, yetkili olmadıkları hiçbir ihaleden sorumlu tutulamaz. Sorumlu tutarsanız, Türkiye’de bir belediye başkanı görevine devam edemez

-Bir kanıt yok, gizli tanık var. 4,5G firmasının sahibi olan arkadaşımız, 29 Ekim 100. yıl etkinliklerinde Türkiye Yüzyılı kampanyaları yapan milyarlarca TL alan bir firma, 2015 yılından beri İBB'de çalışıyor. İhalelere giriyor. Bu arkadaşımızı da sabah 06.00'da çoluğunun çocuğunun önünde hırpalayarak almışlar getirmişler. Cumhurbaşkanlığı'nın da İBB'nin de iş verdiği ama gizli tanığın naylon fatura kestiği kişi gözaltına alınan.

Bir kişi almış, nezarethaneye almadan şubeden serbest. Allah Allah? İsim Serdar Haydanlı. Gizli tanığın naylon faturaları kesen isimdir dediği kişi Serdar Haydanlı gizliliği yok, şubeden serbest.

-Sabah'ın haberine göre İBB'nin bütün algı operasyonlarını yapan kişi Serdar Haydanlı… Şubeden serbest.

-Bu haberleri arasanıza, A Haber, yandaş kanalların hepsi, TRT... Hepsi haberleri sildi. AK Parti döneminin bütün işlerini yapan, sözleşmesi 2021 bitmiş.