CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile gazeteci Fatih Altaylı'yı ziyaret etti.

Cezaevi çıkışında açıklamalarda da bulunan Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'yla ilgili kendisine yazdığı mektubu sosyal medya hesabından paylaştı.

Özel, İmamoğlu'nun babasıyla çekilen bazı fotoğraflarını da paylaştığı gönderiye "Benim babam, aslan babam..." notunu düştü.

İMAMOĞLU'NDAN ÖZEL'E TEŞEKKÜR

Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabından Özel'e teşekkür ederek, "Bu zor günlerde Babamdan ilgisini, alakasını, hürmetini esirgemediği için en kalpten teşekkürlerimi iletiyorum. Var olun değerli Genel Başkanım" ifadelerini kullandı.