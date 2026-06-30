Özgür Özel dönemi Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, Serap Belovacıklı'nın sunduğu Aklın Yolu programına katıldı.

Murat Bakan yeni parti iddialarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

- İktidarın CHP'yi bölmeye, KK'yı kayyum olarak getirebileceğini düşündük. Buna ilişkin yeni parti olur mu? Bunları konuştuk. Bizim için öncelik partimizde mücadele etmektir. Çaresiz kalırsak felaket senaryosuyla ilgili bir parti olmalı.

"YARGITAY'IN OCAK AYINDA İLAN ETTİĞİ BİR PARTİ"

- Dolayısıyla seçime girme yeterliliğine sahip bir partiyle yapılan görüşmeler var. Bu konuyla ilgili Genel Başkanın yetkilendirdiği arkadaşlar görüşmeyi yapıyorlar. Ayrıca siyasi parti kuruluş süreci de devam ediyor. Her türlü seçeneği olanağı sürdürüyoruz. Cumhuriyet'in ilk ve değerleri bizim temel prensibimiz.

- Yargıtay'ın Ocak ayında ilan ettiği listede ismi olan partilerden birisi ile olan görüşmeler ve yeni parti kurma süreci beraber yürüyor ama önceliğimiz partimizde mücadelemize devam etmek.

- Seçmeni çaresiz bırakmayacağız. Alternatif siyasi parti ve yeni kurulan parti süreci devam ediyor.

"GEREKTİĞİNDE PARTİ İSMİ AÇIKLANIR"

Anadolu Birliği Partisi hakkındaki iddialara ilişkin ise Bakan, "Ben açıkçası basından duydum o partinin ismini. Genel Başkan o partiyle de görüşmeler olduğunu ifade etti. Biz MYK'da bir parti ismi görüşmedik. Bu konular ilgili arkadaşların sürdürdüğü konular. Gerektiğinde parti ismi açıklanır."