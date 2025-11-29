CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yandaş Sabah gazetesinden verdiği röportaja kürsüden yanıt verdi. Özel, "CHP arınacaksa bizi eskiye döndürmek isteyenlerden arınacak. Artık kimse bizi yenilgiye alıştıramayacak. Ya müesses nizamın paslı zincirleri milleti saracak ya da bu millet bizimle birlikte zincirlerinden kurtulacak." yanıtını verdi.

Özel, "Bize ömür biçenler oldu, dayanamazlar, teslim olacaklar dediler. Bin kere budadılar körpe dallarımızı yine çiçekteyiz, meyvedeyiz. Hepiniz CHP'nin muhalefetteki son kurultayına hoş geldiniz! " diye konuştu.

Özel şu ifadeleri kullandı:

81 ilde 973 ilçede baba ocağının bacasını tüttürenler burada. CHP önce kurtuluşu sonra kuruluşu örgütleyen Türkiye'ye temel insan haklarını, sandığı getiren partidir. Bu parti milletin gücünden başka güç tanımayan, demokrasi fikrinden milim sapmayan partidir.

"ATATÜRK'ÜN YAKTIĞI ATEŞİ SÖNDÜRMEYE KİMSENİN GÜCÜ YETMEYECEK"

Mustafa Kemal Atatürk'ün yaktığı ateş söndürmeye kimsenin gücü yetmemiştir, bundan sonra da yetmeyecektir.Söz verdiğimiz gibi ilk seçimde partimizi 47 yıl sonra Türkiye'nin birinci partisi yaptık. Alınamaz denen yerleri kazandık. Örgütümüz ve milletimizle başardık bunu. Partimizi yeniden sokağa, meydanlara ısındırdık.

"ANKARA MERKEZLİ SİYASET YAPMADIK"

19 Mart'tan sonra 255 günde 72 eylemde milyonlarca vatandaşlarımızla buluştuk. Ankara'da oturmadık, Ankara merkezli siyaset yapmadık. Bize istikamet çizenlere teslim olmadık, millet merkezli siyaset yaptık.

Baba ocağına katılımları artırdık. Yeni tüzüğümüzü yaptık. Gençlerin ve kadınların önünü daha da açtık. CHP'nin İstanbul'daki baba ocağına kayyum atadılar, beş bin polisle saldırdılar. Bize yapılan her türlü provokasyonlara inat milletimizin karşısında cesaret ve metanetle durduk.

Bundan sonra CHP bu salondan iktidara yürümeye hazır. Biz verdiğimiz değişim sözünün altını doldurduk. Hep birlikte geleceğe yürüyoruz. Biz il seçimini kazanan, yenilgiyle tanışmayan bir kadroyuz.

ÖZEL İKTİDAR SLOGANLARI ATTI

Bu kurultay partimizin muhalefetteki son kurultayıdır. 40. kurultay iktidardaki ilk kurultayımız olacak, artık iktidar zamanıdır. İktidara hazır mıyız?

Kısa sürede belediyelerimizden memnuniyet arttı, partimiz birinci parti olmaya devam etti. Daha önce bayramda seyranda bizi aramayanları seçmenlerine hürmeten biz aradık, şehit cenazesinde selam vermeyenlere selam verdik. Anıtkabir'de yüzümüze bakmayanlara misafir olduk, misafir ettik. Bu ülkede kutuplaşmayı bitirmek istedik. Bu tutumumuz vatandaşlardan büyük destek gördü. Ne olduysa bundan sonra oldu, anketlerde geriye düştüğünü görenler yeniden kavgaya döndüler.

Belediyelerimizin gelirlerini kesmek istediler. Silkeleyin talimatı verdiler. Tarihimizde görülmemiş yola tenezzül ettiler, Tayyip Bey bizimle siyasi rekabet edemeyeceği anlamıştı, kendisine de partisine de güvenmiyordu. O yüzden 4. kolu kurdu.

"SAVAŞ İLAN ETTİLER"

Onun artık bizimle siyasi rekabet edecek takati yoktur. AK Parti'nin bu örgütle mücadele etmeye cesareti yoktur. Savaş ilan ettiler.

ADAYLIK AÇIKLAMASI

Ekrem İmamoğlu adayımızdır. A planımız da Z planımız da budur. Onunla mücadelenin meşru yolu sandıkta yarışmaktır. İmamoğlu milletin adayıdır. Sarayın adayı kimse kendisine güveniyorsa meydana çıkmalıdır. Hodri meydan. Getirin sandığı millet versin kararı.

KILIÇDAROĞLU'NA YANIT

Bu yolda müesses nizama işbirlikçi olanlara, kara düzenin sesi olanlara, bu örgütlerin vermediği görevleri başka kapılarda arayanlara yer yoktur.

Cumhuriyet Halk Partisi arınacaksa, bu anlayıştan arınacaktır.

"CHP'Yİ KAPATMAYA ÇALIŞANLARIN ELİNİ MİLLET KIRAR"

CHP'yi kapatmaya kalkanlar bilsinler ki bizi çok yılanlar sokmaya çalıştı, 12 Eylül'de Kenan Evren bu partiyi kapatabileceğini sandı. Millet yine Gazi'nin emanetine sahip çıktı, kapıdaki kilidi kırdı.

Gücünü milletten alan 102 yıllık çınar dimdik ayakta, ilelebet var olacaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti bu çınara uzanan elleri millet kırar.

Kimse CHP'ye istikamet çizemez, hesabı sadece milletimize veririz. Ben devletim diyenlere milletin gücünü hatırlattık.

Yaşadığımız tüm sıkıntılar ve zorluklar yeninin doğum sancısıdır. Türkiye'nin doğum sancısı çekmektedir. Hiçbir güç yeninin doğumuna, eskinin gidişine mani olamayacaktır. CHP'de özgüvensiz siyaset dönemi kapanmıştır, artık yüzde 25 değiliz! Partimiz herkesin baba evidir, bu sofrada herkese yer vardır.

Bizim yanımızda millet var. Biliyoruz ki milletimiz büyüktür.

Terörsüz ve demokratik Türkiye'yi mutlaka inşa edeceğiz. Yeni bir dönemi başlatmaya geliyoruz. Millet iktidara yakın olanlar ve olmayanlar olarak bölünmektedir. Bölgemizde barışı, kardeşliği, ülkemizde eşitliği sağlayacağız. Dört alanda reformlarla adaleti getireceğiz. Mülakat kalkacak, liyakat gelecek.

Ben size iktidar vaat ediyorum.

ÖZEL VE EŞİ SALONU SELAMLADI

Özel, eşi Didem Özel ile birlikte saat 10.20 civarında salona gelerek platform üzerinden delegeleri ve katılımcıları selamladı.

İMAMOĞLU'NDAN YAPAY ZEKA DESTEKLİ MESAJ

Kurultayda, Almanya Şansölye Yardımcısı Lars Klingbeil’in videolu mesajı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun yapay zekâ destekli mesajları izlendi.

Özel ve Didem Özel, salonda yan yana otururken, yanlarında İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın yer aldı. CHP’nin önceki cumhurbaşkanı adayları Muharrem İnce ve eski Genel Sekreter Önder Sav da protokolde hazır bulundu.