İBB’ye yönelik yürütülen “yolsuzluk” soruşturması kapsamında “nüfuz ticareti” yaptığı iddiasıyla dün akşam Antalya’da beraberindeki araç şoförü ile birlikte gözaltına alınan Avukat Mehmet Yıldırım ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 'nüfuz ticareti' suçundan gözaltına alınan avukat Yıldırım İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Savcılıkta ifadesi sona eren avukat Mehmet Yıldırım için ev hapsi, Mehmet Mithat Turan için yurt dışına çıkış yasağı ve ev hapsi talep edildi.

Sözcü TV muhabiri Muratcan Altuntoprak'ın aktardığı bilgilere göre, gözaltına alınan Avukat Mehmet Yıldırım, savcılık ifadesinde ses kayıtlarını doğruladı.

Yıldırım, "Bahse konu ses kaydı Yener Torunlar'ın oğlu Doğukan’ın aldığını tahmin ediyoruz. Basında bahsedilen ses kaydı Doğukan ile aramda geçen konuşmaya ilişkin olabilir. Doğukan’ın bunu harici bir telefonla kayıt altına aldığını düşünüyorum. Kesinlikle benim hukuk dışı bir konuşmam yoktur. Bahse konu konuşmada hatırladığım kadarıyla firar olan Murat Gülibrahimoglu'nun gelmesi halinde babası olan Yener Torunlar’ın tahliye olabileceğinin hukuken mümkün gördüğümden bahsetmiştim. Bu şekilde tavsiye vermemin sebebi Yener Torunlar’ın Murat Gülibrahimoğlu'nun koruma ya da idari müdürü olması sebebiyledir. Aramızda kesinlikle para konuşması geçmedi. Murat Gülibrahimoğlu hala firaridir" dedi.

'EV HAPSİ' CEZASI VERİLDİ

Avukat Mehmet Yıldırım’ın Sulh Ceza Hakimliği’ndeki işlemleri tamamlandı. Savcılığın talebi doğrultusunda Yıldırım’a “konutu terk etmeme” şeklinde adli kontrol cezası kararı verildi.

OLAY

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in 6 Ağustos'ta Tuzla'da mitingdeki konuşmasında İBB soruşturmasında rüşvet iddiasıyla ilgili olarak adı geçen avukat Mehmet Yıldırım dün gözaltına alınmıştı.