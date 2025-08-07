CHP lideri Özgür Özel'in Tuzla mitinginde ifşa ettiği avukat Mehmet Yıldırım'ın, yurt dışına kaçmaya çalışırken Antalya'da yakalandı.

NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SORUŞTURMASI

Başsavcılık, avukat Mehmet Yıldırım hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan soruşturma başlattı.

Şüpheli avukat, soruşturma kapsamında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda Antalya'da yakalandı.

Yıldırım'ın işlemleri için polis ekiplerince İstanbul'a getirileceği öğrenildi.

SKANDALI ÖZEL İDDİA ETMİŞTİ

Tuzla'da on binlerce vatandaşın katıldığı mitingde ortaya atılan iddia siyasetin ve yargının gündemine oturdu. Ellerinde kayıtlar olduğunu söyleyen Özel, skandal iddiayı şu ifadelerle duyurdu:

"Bir avukatın adı Mehmet Yıldırım, avukatın şirketleri gezip, 'Sana da şu gelebilir, bu gelebilir. Şöyle yaparsan seni kurtarırım' dediğini, bazı tutukluların aileleriyle temas kurduklarını, hatta bugün içeride olan bir tutuklunun geçmişte bunlarla görüştüğünü, bu avukatın dediği parayı bankadan çektiğini, dekont elde, bu avukatın yolladığı kişilere banka şubesinde teslim ettiğini, tarih belli, saat belli, dekont belli, kamera kayıtları orada" demişti.