“Beyaz Toroslu Savcıyla Görüştü” İddiası

Tuzla’daki konuşmasında sert ifadeler kullanan Özgür Özel, geçmişte “masasına beyaz Toros koyduğu” gerekçesiyle eleştirdiği bir savcı ile Avukat Mehmet Yıldırım arasında geçen konuşmaların ellerinde olduğunu söyledi. Özel, söz konusu avukatın bazı şirketleri tehdit edercesine gezdiğini ve “Sana şu gelebilir, bunu yaparsan kurtulursun” diyerek baskı kurduğunu dile getirdi.

Dekont, Kamera Kaydı, Tarih ve Saatle İspat

CHP lideri Özel, açıklamalarını şu iddialarla sürdürdü:

“Bir tutuklunun ailesiyle temasa geçip, avukatın belirttiği meblağı bankadan çeken kişinin, parayı bizzat şubede avukatın gönderdiği kişilere teslim ettiğini biliyoruz. Tarih belli, saat belli, dekont elimizde, kamera kayıtları da mevcut. Bu kişilerin parayı avukata ulaştırdığını, avukatın ise bir savcının adını açıkça telaffuz ederek ‘Bu kişi şu gün şu ifadeyi verecek’ dediğini ve o tarihte gerçekten bu ifadenin verildiğini biliyoruz. Üstelik bu kişiler, telefonla kısa da olsa savcıyla konuşturulmuş. Elimde tüm kanıtlar mevcut. Yarın bu dosyayı Hakimler ve Savcılar Kurulu’na sunacağım.”

Aynı Dosyada Birden Fazla İtirafçının Avukatı

Halk TV’nin ulaştığı özel bilgilere göre, İBB’ye yönelik yürütülen soruşturmada savcılık, dosyanın “örgütlü suç” kapsamına alınması nedeniyle bir avukatın yalnızca bir şüpheliyi temsil edebileceği yönünde karar aldı. Ancak Özgür Özel’in adını açıkladığı Avukat Mehmet Yıldırım’ın bu yasağa rağmen birden fazla itirafçının avukatlığını üstlendiği öğrenildi.

Dikkat Çeken İsimler: Kadriye Kasapoğlu ve Cem Çelik

Yıldırım’ın avukatlığını yaptığı kişiler arasında, İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu’nun tutuklanmasına neden olan ifadeyi veren Naim Erol Özgüner ile Tuce firmasının sahibi Cem Çelik de bulunuyor.