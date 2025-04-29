SÖZCÜ TV ekranlarında her hafta Salı günü ekranlara gelen İpek Özbey'in sunduğu Kırmızı Beyaz programında Türkiye'nin gündemi tartışılmaya devam ediyor.

Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, İBB soruşturmasında dosyaya giren Jammer tartışmasına ilişkin Bakan Yerlikaya'nın CHP lideri Özel'e verdiği yanıtta kullandığı üslubu sert bir şekilde eleştirdi.

"SEN MEMURSUN, BU NASIL ÜSLUP"

Özdil şu ifadeleri kullandı:

"- Biz Özgür Özel'i eleştiririz gazeteci olarak, o bizi eleştirir. Bunlar gayet doğal. Biz Bakanı eleştiririz ama hiçbir İçişleri Bakanının bu üslupla konuşmaya hakkı yok kardeşim. Çünkü Özgür Özel'in de içişleri bakanısın sen. Sen Özel'in siyasi rakibi değilsin. Özel'in rakibi Erdoğan. Sen atanmış bir kamu görevlisisin kardeşim.

- Biz Özel'i eleştiririz oy verdik seçtik birinci parti yaptık. Benim doğal hakkım eleştiririm. Sen İçişleri Bakanı, seni oraya koymuşlar sen memursun. Atanmış bir kişi seçilmiş birine bu üslupla nasıl cevap verir ya. Bu devlet adamı dediğimi kavramın ne kadar yozlaştığının örneği.

- Sözde muhalif medyada bu Ali Yerlikaya'yı göklere çıkarıyorlardı. Bu mu iyi adam. Senin CHP genel başkanına veya herhangi bir vatandaşa bu şekilde konuşmaya hakkın yok. Bir kaymakam, kamu bankasının şube müdürü gibi bir memursun sen.

- Sen memursun memur olarak görevini yapacaksın. Soru sorulursa cevabını vereceksin. Sen CHP genel başkanına hangi hakla cevap vereceksin. Ya sen atanmış bir adamsın. Tayyip Erdoğan seni İçişleri Bakanı yapmış oturuyorsun. Eve gönderse eve gidersin. Tuvalete gitmeyeceksin dese gitmeyecekler."

"- Seçim tarihi belli olup adaylarımızı belirtene kadar bizim adaylarımızı ortaya koymamamız gerekirdi ama dediler ki, 'İmamoğlu'nu aday yapacağız.' Şu anda İmamoğlu'nun defteri dürüldü. Şimdi de Mansur Yavaş'ın ismini söylüyor. Ertesi gün çıkıyor 'Onu demedim' diyor. Bugün dikkat ettim, Yavaş ofisinden dışarı çıkmamıştır. Çıksa direkt 'Siz aday mısınız' diye sorulacak. Halbuki adam söyledi. Bu hukuksuzluk düzelene kadar donduruyorum dedi ama ismini genel başkan söyleyince çarşı pazar karışıyor.

- 'Cumhurbaşkanı adaylığı olmazsa' diyor, olmazsa diye bir şey var mı ya! Daha İmamoğlu'nun iddianamesi bile yok ya. Sen diyorsun ki çıkamazsa falan. Bu şimdi bunu normalleştirmek değil mi? Ne demek çıkamazsa çıksın diye millet çırpınıyor. Sen diyorsun ki çıkamazsa falan filan. O zaman imza neden veriyorsun. Bu çorba durumu işte. Ekrem olmazsa diyor tık başkasını seçeriz. Keşke hayat bu kadar kolay olsa."