Emniyet: “Otopark İddiaları Gerçeği Yansıtmıyor”

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, söz konusu haberlerin doğru olmadığı net bir dille ifade edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen anma programı çıkışında düzenlenen saldırıya ilişkin, bazı basın-yayın organlarında ‘makam aracı kapalı otoparka alınmadı’ yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. İddia edilenin aksine, otopark girişinde yaşanan yoğunluk sebebiyle, trafikte zaman kaybı yaşanmaması adına araçlar daha geride durdurulmuş, bu nedenle Sayın Özel program alanına yürüyerek geçiş yapmıştır.”

Ne Olmuştu?

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in cenaze töreni kapsamında Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen anma etkinliğine katılan Özgür Özel, program çıkışında bir şahsın tokatlı saldırısına uğramıştı. Olay kamuoyunda büyük tepkiyle karşılanırken, güvenlik önlemleri ve protokol uygulamaları da tartışma konusu olmuştu.

Sosyal Medyada Gündem Oldu

Saldırı sonrası, Özel’in aracının kapalı otoparka alınmamasının güvenlik zaafına neden olduğu öne sürülmüş, bu durum sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Emniyetin açıklamasıyla, söz konusu iddiaların asılsız olduğu resmi kaynaklarca netleştirilmiş oldu.