Şubat 2026 tarihli “Türkiye Siyasi Gündem Araştırması”nın sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı.

2-5 Şubat tarihleri arasında 26 ilde 2 bin 260 kişiyle CATI (bilgisayar destekli telefon görüşmesi) yöntemiyle gerçekleştirilen çalışmada, “Bu pazar genel seçim olsa” sorusu yöneltildi. Kararsız seçmenlerin dağıtılması sonrası CHP’nin oy oranı yüzde 35,1, AKP'nin oy oranı ise yüzde 31,7 olarak ölçüldü.

Ankete göre MHP yüzde 9,0 ile üçüncü sırada yer alırken, DEM Parti yüzde 8,8 ile dördüncü oldu. İYİ Parti’nin oy oranı yüzde 5,6, Zafer Partisi’nin yüzde 4,0 ve Yeniden Refah Partisi’nin yüzde 2,7 olarak kaydedildi.

'OLUMSUZ ETKİ YAPAR DİYE SIZDIRDILAR'

PİAR Araştırma Başkanı Kadir Atalay, Tele2 yayınında yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan arasındaki mesajlaşmaların kamuoyuna yansımasının istenen sonucu vermediğini savundu.

Atalay, "Özgür Özel'in Keçiören Belediye Başkanı'na attığı mesajları belki olumsuz etki yapar diye sızdırdılar. Ama mesajları sızdırdıklarına pişman oldular. Özgür Özel'e çok büyük bir destek geldi. Zarar gelsin diye yapıldı ama faydası oldu" ifadelerini kullandı.