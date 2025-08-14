CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İBB soruşturmalarında tutuklu iş insanı Murat Kapki’ye AKP üyesi Avukat Mücahit Birinci’nin “2 Milyon Dolar karşılığında itirafçı olması için cezaevinde önünde itiraf ifadesi koydu” iddiası üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Başsavcılık'tan yapılan açıklama şöyle oldu:

"14.08.2025 tarihinde bazı basın yayın kuruluşları , sosyal medya kuruluşları vasıtasıyla öğrenilen ,Cumhuriyet Başsavcılğımızın 2024/228233 sayılı soruşturma dosyamız tutuklu şüphelilerinden Murat KAPKİ ile avukat Mücahit BİRİNCİ arasında cezaevinde gerçekleştirdiği belirtilen görüşme süreci ve içeriği ile ilgili iddialara ilişkin araştırma yapılması amacıyla resen soruşturma başlatılmış olup gelişmelerden ayrıca gerektiğinde bilgilendirme yapılacaktır"

İBB soruşturmasında ‘etkin pişmanlıktan' yararlanan iş insanı Murat Kapki'nin, avukatı olan eski AKP MKYK üyesi Mücahit Birinci hakkında şikayette bulunduğu ortaya çıktı. Şikayet dilekçesinde, Birinci'nin Kapki'nin önüne bir ifade örneği koyarak, bu ifadeyi verdiği taktirde serbest bırakılacağını söylediği ve 2 milyon dolar istediği kaydedildi. Dilekçede, Birinci'nin Kapki'den bir takım ihaleler neticesinde paraların toplandığı, bu paraların İmamoğlu'nun siyasi propagandası ve CHP Genel Kurulu için kullanılacağı ve bu paradan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in haberi olduğu yönünde ifade vermesi istendiği kaydedildi.