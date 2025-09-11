CHP İstanbul İl yönetimine kayyum atanması ve Gürsel Tekin ile beraber kayyum heyetinin göreve gelmesinin ardından dikkat çeken gelişmeler yaşandı.
İl Başkanlığı önce Bahçelievler İlçe Başkanlığı'na taşınırken; il binası da CHP liderinin çalışma ofisi oldu.
CHP lideri Özgür Özel bugün yeni çalışma ofisine gelecek ve ilk kabulünü gerçekleştirecek.
CHP lideri saat 15.00'te DEM Parti Eş Genel Başkanları'nı kabul edecek.
Gürsel Tekin'in cenazeye katılacağı bu nedenle de il başkanlığına gelmesi ve Özel'i karşılaması beklenmiyor.
Ayrıca kayyum heyeti çalışmalarını 2. katta sürdürürken, vekiller ise 3. katta yer alıyor.
YSK'nın kararı gereği 24 Eylül'de olağanüstü il kongresinin gerçekleşmesinin ardından kayyum heyetinin görevi sona erecek.
Özgür Çelik'in adaylığı önünde bir engel bulunmasa da çağrı heyetiyle beraber oy kullanamayacak.