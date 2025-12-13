CHP, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayları Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması için başlattıkları mitinglerin 75. adresi Kayseri oldu. Özel, "İlk kez Kayseri meydanından Türkiye gündemine bomba gibi düşecek haberi söyleyeceğiz." dedi. Özel, "Gizli tanık Ahmet Taşçı 'Pişmanım' dedi, bir gizli tanık daha çekildi." açıklamasını yaptı.

"KAYSERİ MİLLETİN KALESİDİR"

Kayseri'de toplanan binlerce kişiye seslenen Özgür Özel şu ifadeleri kullandı:

Kayseri'de kolay kolay dolmayacak meydandayız. Bu kara kışta bu iş olmaz dediler. Kayseri AK Parti'nin kalesidir dediler. Bunu diyenler bunu görsünler. Kale siyaseti bitmiştir. Kayseri milletin kalesidir.

"ANKARA'DA OTUR DİYORLAR"

Meclis bundan sonra meydandadır. Millet hakkını söke söke alacaktır. Bize Ankara'da otur diyorlar, sokağa çıkma, Anadolu'ya gitme, itiraz etme diyorlar.

"BU MEYDANA BAKIN CESARETİ GÖRÜN"

Bugün 75. kez bu otobüsün üzerindeyim. Değil 75, 750 sefer olsa bu haksızlık durmadan durmayacağım. Afişimizi toplatanlara sesleniyorum. Neden korkuyorsunuz, boşuna endişe ediyorsunuz, siz bizim gücümüzle afiş toplatarak baş edemezsiniz. Korkmayın bu meydana bakın cesareti görün.

ERDOĞAN'A TOPLU İĞNE YANITI

İlk seçimde iktidar olacağız. Kardeşliği, eşitliği, zenginliği tabana yayacağız. Her şey çok güzel olacak. İstikbali göklerde arayanların şehrindeyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla cumhuriyetin ilk yıllarında uçak fabrikasını kuran, uçak üreten, ihraç eden bir şehirdeyiz.

Tayyip Bey geçenlerde gençlere 'Bizden önce toplu iğne yoktu diyor. Buradan sesleniyorum. Toplu iğne fabrikasının temeli CHP iktidarında atıldı, 1950'de kurdelasını rahmetli Adnan Menderes kesti.

Bu şehirde bırakın toplu iğneyi Gazi'nin talimatıyla cumhuriyetin üçüncü yılında uçak fabrikası kuruldu. Burası hayırseverliğin, sanayinin, ihracatın başkentidir.

Bu şehrin ağır sorunları var. Kayseri'den yıllarca oy alanlar hizmete gelince Kayseri'yi unuttular.

"VERGİ KEPÇEYLE, HİZMET ÇAY KAŞIĞIYLA"

Kayseri'den kepçeyle vergi toplayanlar hizmette çay kaşığı ile veriyorlar. Kayseri'de yıllardır beklenen otoyol bağlantısı, hızlı tren hattı olmadı.

Bu şehirde inanması güç ama 40 bin işsiz var. 60 bin hane yardıma muhtaç yaşıyor.

Tarım arazilerinin yüzde 16'sı ipotek altında. Bu sene borcunu ödeyemeyen çiftçinin malı bankaların eline geçecek. 2025'te Kayseri'de Kayseri gibi yerde 1300 esnaf iflas etmiş durumda.

Sayın Erdoğan seçimlere birkaç gün kala gelip de Kayseri'de esnaflara söz verdi. 7200 güne indireceğiz emekliliği, halen daha iyileştirme yapmadılar. Yıllardır esnafa verilen sözler tutulmuyor.

Uçağımız Azerbaycan dönüşünde 20 evladımızı şehit verdik. Bunlardan 10 evladımız Kayseri'de ana jet üssünde çalışan evlatlarımızdı. Bir kez daha orayı ziyaret ettiğimizde ne büyük millet, ne güzel ordu, pırıl pırıl askerler olduğunu bir kez daha gördük. Kayserimizin, milletimizin başı sağ olsun. Allah bir daha bize böyle büyük acıları yaşatmasın.

Kayseri'den bütün Türkiye'nin şehitlerimizle gösterdiği dayanışma duygularına hep birlikte iştirak ediyoruz. TSK'yı, kahraman askerlerimizi coşkuyla alkışlıyoruz. Allah onlardan razı olsun.

"YÜZÜMÜZE BAKACAK HALLERİ KALMADI"

2018'den beri kronik hale gelen ekonomik kriz yaşıyoruz. İktidar partisi bu şehirde çok oy aldı, çok güçlü. Şimdi onları sokakta görüyor musunuz, geliyorlar mı, pazara çıkıyorlar mı, esnaf geziyorlar mı? Gelemezler yüzümüze bakacak halleri kalmadı.

Gelemezler çünkü yüzümüze bakacak halleri kalmadı. Sıcak salonlarda oturup kendi atadıklarına kendilerini alkışlatıyorlar.

Ekonomide kötüyüz ama dünya kötü diyorlar. Buna kimse inanmasın. Meclis'te teker teker saydık. Türkiye yüksek enflasyonda Avrupa birincisi, gıda enflasyonunda Avrupa birincisi, dünya üçüncüsü. Dünyada gıdanın enflasyonun en yüksek olduğu üçüncü ülke.

İşsizlikte Avrupa birinci, yüksek faizde de. Dünyanın en yüksek ikinci faizi bu ülkede.

Dünya enflasyon sorununu çözdü. Kırmızı etin dünya ortalaması 7 dolar, Türkiye'de kırmızı et 21 dolar. Kayseri bu hesapları en iyi yapabilen ildir.

Almanya'da Hans 2100 Euro, Hasan'ın 440 Euro. Asgari ücret AKP'den önce 7 çeyrek altın alıyordu. Şimdi iki çeyrek altın alıyor. En düşük emekli maaşı AKP öncesi 8 çeyrek altın alıyordu, şu anda 1.5 çeyrek altın alıyor.

Yıllarca elleri nasır tutan emeklilerin süründürenlere yazıklar olsun.

Asgari ücrete zam yapılacak, işverene elinizi korkak alıştırmayın, kefenin cebi yok diyor. Yaptığı büyük sahtekarlıktır.

ASGARİ ÜCRET 39 BİN LİRA OLMALI

İşverene prim desteği verilmeli. Asgari ücret 27-28 bin lira değil 39 bin lira olmalı.

"BAKAN EVLATLARININ DEĞİL VATAN EVLATLARININ DÖNEMİ BAŞLAYACAK"

Devlet asgari ücretlinin arkasından çekilip onu patronun vicdanına bırakamaz. Madem kaynak bulmuyorsunuz bu zulüm dönemi son bulmalı. Gelecek ilk sandıkta bakan evlatlarının dönemi bitecek vatan evlatlarının dönemi başlayacak.

"GÜLŞAH DURUBAY'A DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN"

Kaleye bakınca Ferdi Zeyrek kardeşimin resmini asmışsınız hepinize çok teşekkür ediyorum. Aklımız kulağımız Manisa'da Gülşah Durubay'da. Gülşah Durubay'a dualarınızı eksik etmeyin.

Sesini yükselten kim olursa olsun bu rejimin soğuk yüzüyle tanışıyor. Bu ülkede gazeteciler, gençler, belediye başkanları, bürokratlar, akademisyenler hapiste.

Eninde sonunda o sandık gelecek. Gençlerimizin de, Fatih Altaylı'nın da, Ekrem Başkanı'nda, içeride haksız yere tutulan herkesin hesabını bu millet soracak.

Eskiden bir kilo buğday satınca bir litre mazot satılıyordu. Şimdi 6 kilo buğday satıyorsun bir kilo mazot alıyorsun. Ekip diken zararda.

"CHP İKTİDARINDA MAZOT ÖTV'SİZ OLACAK"

Devlet çiftçinin arkasından çekildi. CHP hem işçinin, emekçinin, çiftçinin arkasında. CHP iktidarında mazot ÖTV'siz KDV'siz olacak. Destekler bunun beş katı olacak. Çiftçinin işi için çektiği kredinin bir seferlik silinecek. Ana para ise beş yıla bölünecek.

AK Parti'nin kara düzenini yıkmaya var mısınız? Yoksulların hakkını söke söke alacağız.

"İMAMOĞLU'NUN TEK SUÇU ERDOĞAN'I YENMEK"

Ekrem İmamoğlu'nun tek suçu Erdoğan'ı yenmektir.

İBB davasında normalde aynı Tayyip Bey gibi her birinin tutuksuz yargılanması gerekirken 102'sinin de tutuklu yargılanmasına karar verdiler.

"GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞECEK HABERİ PAYLAŞACAĞIZ"

Sen her şeyi göze aldıysan ben de her şeyi göze aldım. Hiçbirimiz geri adım atmayız.

İlk kez Kayseri meydanından Türkiye gündemine bomba gibi düşecek haberi söyleyeceğiz.

Arkadaşlarımız 269 gündür tutuklu.

"BİR GİZLİ TANIK DAHA DİLEKÇE VERDİ"

Bütün Türkiye'ye yeni bir bilgi, bunların nasıl döküldüğünün ispatı. Hani ilk başta üç tanıkla çıktılar. Bir gizli tanık daha dilekçe verdi. 'Beyanda bulunmamı savcılık istedi ama ben gördüklerimi değil piyasadan duyduklarımı anlattım, vicdanı hiç rahat değil. İfadelerimle birilerini tutuklamışlar. Kimsenin hakkına girmek istemem, anlattıklarımız da yalan yanlış yazmışlar, basına servis etmişler. Pişmanın gizli tanıklıktan çekiliyorum' demiş. İşte size AK Parti yargısı.