CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Olağanüstü Kurultay hamlesini anlattı. Özel, "Delegeler genel başkanın dahi engel olamayacağı bir karar aldı. 15'inde bir karar olup partinin genel başkanlığına kayyum atansa kayyum 6 gün durur. 6 gün sonra da parti seçilmiş başkanı seçer." dedi.

Özel, "Ayın 15'inde duruşmamız var. Bu duruşmadan önce bu kez delegelerimizin imzalarıyla Türkiye'deki tüm delegeler noterlere giderek delegenin imza toplamasıyla seçimlerin yenilenmesini istiyorlar." diye konuştu.

Özel şu ifadeleri kullandı:

Bine yakın imza genel merkeze ulaştı, biz de dün başvurumuzu yaptık. Geçen seferki bir siyasi hamleydi. Bu tamamen teknik ve hukuki hamle ve tedbir.

YSK'nın ve diğer kurulların aldığı kararlar da uyumlu.

